El sector de los rentacar genera casi 2.000 empleos directos en Málaga

El sector del alquiler de vehículos (rent a car) reúne en la provincia de Málaga a alredededor de 200 compañías que generan 1.911 empleos directos y tienen un impacto económico de 1.380 millones de euros, según datos aportados por Turismo Costa del Sol en la XXIV asamblea anual de la Asociación Empresarial Servicios Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aesva). "Estas cifras evidencian laa trascendencia económica del sector y su papel imprescindible en la cadena de valor del turismo", ha señalado este lunes la institución.

Aesva, en concreto, agrupa actualmente a más de 200 empresas de rent a car y una flota superior a 30.000 vehículos, lo que la sitúa como una de las asociaciones empresariales más relevantes del ámbito de la movilidad turística. La asamblea anual de Aesva se ha celebrado esta semana en un clima de "optimismo" ante la positiva evolución del año turístico y con la mirada puesta en "fortalecer la competitividad del destino mediante alianzas estratégicas y cooperación sectorial".

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para mantener los niveles de excelencia que caracterizan al destino.

"El sector del Rent a Car es fundamental para la experiencia del viajero y para la competitividad de la Costa del Sol, porque garantiza libertad de movimiento y facilita descubrir la enorme diversidad de nuestro territorio", ha afirmado. ELa valoración de los turistas arroja nota media de 7,8 sobre diez, según los datos de este organismo.

Mostradores de varias empresas de alquiler de coches en el aeropuerto / L.O.

Contrubución a la economía de Málaga

"El alquiler de vehículos desempeña un papel decisivo tanto en la actividad turística como en el desarrollo económico local. Las empresas del sector colaboran con talleres, proveedores de mantenimiento, compañías de limpieza y servicios logísticos, generando empleos indirectos y dinamizando un amplio abanico de negocios asociados". añade Turismo Costa del Sol.

Asimismo, el rent a car ofrece soluciones de movilidad eficiente para empresas y eventos profesionales, contribuyendo a mejorar la conectividad interna y fortaleciendo la actividad económica de la provincia.

"El sector cuenta con un potencial enorme y con una capacidad demostrada para seguir creciendo en volumen y calidad. Desde Turismo Costa del Sol vamos a continuar trabajando para que el Rent a Car ocupe el lugar que merece en el ecosistema turístico, reforzando su visibilidad y apoyando su desarrollo futuro”, ha añadido Díaz.

Desestacionalización turística

El responsable de Turismo Costa del Sol asegura que mantendrá su "compromiso firme" de impulsar proyectos que potencien la sostenibilidad, la movilidad inteligente y la innovación como ejes fundamentales para la evolución del destino.

El organismo considera así "prioritario" seguir reforzando la competitividad del segmento, clave para la fidelización del visitante y para la desestacionalización de la actividad turística. Se considera a los rentacar un "aliado estratégico" en la transformación del modelo turístico de la provincia.