El sector turístico espera cerrar un 2025 de récord con un diciembre de lleno absoluto

Ya se encendieron los alumbrados navideños en las principales ciudades de la provincia, con el eje principal en la calle Larios de la capital, y arranca un mes de diciembre marcado por unas fiestas que pondrán el broche a un nuevo año de récord turístico. Porque de nuevo aumentará la facturación, el gasto por visitante y la entrada de pasajeros internacionales por un aeropuerto que acaba de superar la barrera de los 25 millones de viajeros. El cierre de este 2025 viene marcado por una mejora en los recursos hídricos, pero esa asignatura pendiente de la movilidad, como señalan los portavoces de las principales patronales de un sector fundamental para Málaga.

El presidente de Mahos y uno de los máximos representantes nacionales del sector de la hostelería, Javier Frutos, la puesta en funcionamiento del alumbrado y de ese ambiente típicamente navideño «supone un incentivo para que la gente salga a la calle a pasear o quede con los amigos y la familia a tomar algo en estas fechas».

La afluencia de viajeros de otras provincias atraídos por el alumbrado en la capital o en otras localidades de la provincia marca la agenda de un mes que eleva la facturación y el gasto por visitante de manera significativa. «Siendo Málaga un lugar donde además acompaña el buen tiempo, con sol y ganas de disfrutar en la calle, es lógico que los negocios de hostelería veamos un aumento de las reservas tanto de grupos de empresa como cada vez más de amigos», argumenta.

No es menos importante destacar que poco a poco crece la llegada de viajeros internacionales que eligen la Costa del Sol para vivir en ella fechas tan importantes como la Navidad, Nochebuena o la llegada del nuevo año. Asimismo apunta a que otra tendencia que contribuye a ser optimistas, respecto al músculo del sector hostelero, es que cada vez más «se adelanten las fechas de esas comidas navideñas a la última semana de noviembre, coincidiendo con el alumbrado navideño como el arranque de estas fiestas».

Repercusión en el comercio

Son unas fechas, las de esta antesala a diciembre, marcadas en el comercio por el Black Friday. Este periodo ejerce de termómetro en toda la provincia de cara a cómo se cerrará el año en términos de negocio, tanto comercial como turístico. En la Asociación Centro Histórico de Málaga-CCA, las perspectivas también son muy positivas. Todo apunta a que 2025 se completará con récord de viajeros internacionales y, aunque los visitantes nacionales hayan disminuido en ciertas semanas del año, el balance global es inédito.

Si Mahos subraya que son bares y restaurantes lugares típicos de encuentro donde compartir y celebrar la Navidad, siendo uno de los momentos más importantes del año para la mayoría de las empresas, la patronal hotelera Aehcos espera facilitar en breve sus previsiones. En este momento, los establecimientos se encuentran en plena fase de elaborar todas sus estadísticas sobre reservas ya confirmadas para estas fiestas navideñas.

No obstante, algunos hoteles ya han colgado en la capital el cartel de lleno absoluto para las fechas de mayor afluencia, alrededor de Nochebuena y Nochevieja, como señalan directores y propietarios.