Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días

Diciembre comienza con un cambio notable en el tiempo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los primeros días del último mes del año estarán condicionados por la llegada de sucesivos frentes atlánticos que dejarán lluvias en amplias zonas de la Península y Baleares, con nevadas en áreas de montaña.

Fenómenos meteorológicos que serán "algo más frías en zonas del sur". En Málaga volverán las lluvias y el frío se dejará notar sobre todo en las zonas del interior de la provincia.

Desde el Centro Meteorológico de Málaga confirman que estos días predominarán los cielos nubosos, antesala de las precipitaciones previstas: "Las precipitaciones tendrán lugar en toda la provincia entre el martes y miércoles”, explica Jesús Riesco, director del centro.

El responsable añade que las lluvias serán “débiles y moderadas" y que el miércoles, sobre todo en su primera mitad, “lloverá prácticamente en toda la provincia"; mientras que el jueves podrían repetirse las precipitaciones en el interior.

Previsión de lluvias

La previsión apunta a una probabilidad de lluvia del 70% a medianoche del martes en Málaga capital, acompañada de tormentas durante la mañana del miércoles, y un 40% de probabilidad de precipitaciones el jueves por la tarde.

En cuanto a la temperaturas, las mínimas serán en torno a los 11 grados y las máximas que no superarán los 18-19 grados, en la capital malagueña. El frío se dejará notar con mayor intensidad en el interior de la provincia.

En Antequera, las mínimas descenderán hasta los 4 grados y las máximas se quedarán en 10, con lluvias casi toda la semana.

Las mínimas llegarán a los 4 grados en algunos puntos de la provincia. / ARCINIEGA

En Ronda también se registrarán mínimas de 4 grados y máximas que no pasarán de los 12. En Coín, las mínimas se situarán igualmente en 4 grados y las máximas alcanzarán los 19. En estas zonas podrían darse heladas nocturnas.

Puente de diciembre

La situación tenderá a mejorar de cara al puente de diciembre, con un ascenso progresivo de las temperaturas y ambiente más estable. El sábado se esperan valores de 14 grados de mínima y 19 de máxima; el domingo, 14 y 22; y el lunes, 13 y 23 grados.

En la capital, además, no se prevén lluvias durante el puente y los cielos permanecerán despejados.