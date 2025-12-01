Estos son los seis locales de Málaga elegidos por la Guía Repsol para las comidas de Navidad

La Guía Repsol ha dado el pistoletazo de salida a las celebraciones gastronómicas navideñas con la publicación de sus nuevos Soletes de Navidad, un listado de más de 300 establecimientos de toda España pensados para reunirse con colegas, amigos o familia en estas fechas.

Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños, bares donde el ambiente se vuelve especial en los días clave u hornos donde se elaboran algunos de los mejores dulces navideños forman parte de esta selección, de la que 56 se encuentran en Andalucía.

Málaga vuelve a posicionarse como uno de los territorios protagonistas, con seis locales - que incluyen restaurantes y confiterías - destacados entre los mejores lugares de la comunidad para disfrutar de las comidas navideñas.

La provincia reúne algunos de los espacios gastronómicos más singulares de Andalucía. Uno de ellos es Taska Laska, un restaurante moderno que ha convertido sus tapas de autor en un sello personal.

Su carta combina platos icónicos como el carpaccio de gambones, el brioche de presa ibérica con shiitake y trufa, el crujiente de chivo malagueño o el tartar de atún rojo con helado de wasabi, entre otros.

Muy distinto es el concepto de El Descorche, también en la capital, donde el vino es el auténtico protagonista. Allí se ofrecen experiencias enológicas personalizadas —menús maridaje, catas, degustaciones o wine flights— acompañadas de tapas gourmet, quesos, embutidos y elaboraciones pensadas para potenciar cada copa.

En el otro extremo, la propuesta de Zúrich representa la cocina clásica malagueña, con especialidades como el rabo de toro, el calamar a la plancha, los huevos rotos, los arroces, los flamenquines, las albóndigas en salsa de almendras o el pulpo a la gallega, platos que siguen conquistando a quienes buscan recetas de siempre.

También figura entre los Soletes el histórico Cortijo de Pepe, con más de medio siglo defendiendo la tradición culinaria malagueña. Allí se mantienen vivas recetas locales como la porra antequerana, las berenjenas con miel, los chopitos, los pinchitos o los pimientos fritos, en un ambiente que conserva la esencia de las tabernas de antaño.

Confiterías

Ya en Ronda, el obrador Daver se ha consolidado como uno de los referentes de la repostería artesana de la Serranía. Sus Yemas del Tajo, los roscos de vino, el tocino de cielo o las milhojas forman parte del recetario más clásico y también pueden adquirirse online.

Daver Pastelería. / La Opinión

En Antequera, el protagonismo lo acapara La Antequerana, un emblema de la repostería andaluza con historia desde 1888. En su edificio del siglo XVIII se siguen elaborando mantecados, polvorones, alfajores, bienmesabe, roscos o angelorum siguiendo las recetas originales transmitidas de generación en generación.

Este año, además, la Guía Repsol incorpora por primera vez una categoría inédita: los Soletes para obradores monacales, reconociendo a dos conventos malagueños.