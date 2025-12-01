La startup malagueña WiemsPro lanza un traje sensorizado de entrenamiento para deportistas

La startup WiemsPro, creada en Málaga en 2016, ha conseguido con el asesoramiento y acompañamiento de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) un préstamo participativo de la empresa pública Enisa por importe de 240.000 euros para llevar al mercado un traje sensorizado para el entrenamiento de deportistas. El traje deportivo sensorizado controla movimiento, ritmo cardíaco y activación muscular para medir el rendimiento real y preciso del deportista durante el entrenamiento y su evolución en el tiempo.

La compañía Bio Sensors Suit Group SL, fundada por Francisco Javier Núñez, comercializa productos y servicios bajo la marca WiemsPro. En concreto, oferece un sistema inalámbrico de electroestimulación muscular (EMS) para todo el cuerpo pionero a nivel mundial y con aplicaciones en deporte, fitness y salud. La compañía ya exporta a más de 70 países de todo el mundo.

WiemsPro ha colaborado con 10 federaciones deportivas de disciplinas como triatlón, tiro con arco, golf, boxeo o kickboxing y muaythai, entre otras, para desarrollar y probar el nuevo traje.

El producto original de WiemsPro es un traje de electroestimulación muscular wireless o sin cables para mejorar el rendimiento en el deporte y con una versión para centros de estética, orientada a reducir la grasa muscular y tonificar el músculo. Ahora, con este préstamo de Enisa conseguido con el asesoramiento de CTA, WiemsPro va a llevar al mercado una evolución de este traje deportivo equipado con sensores para medir el rendimiento real y preciso del deportista.

Sensores de movimiento, acelerómetros y giroscopios

Los nuevos trajes sensorizados de WiemsPro están equipados con sensores de movimiento, acelerómetros y giroscopios que capturan datos en tiempo real y la biomecánica del deportista (postura, equilibrio y movimiento). Ofrecen una retroalimentación inmediata y precisa, resultando especialmente útiles en disciplinas deportivas y en fisioterapia para mejorar el rendimiento y la recuperación.

Adicionalmente, incluyen sensores sanitarios como Electrocardiografía (ECG) para la monitorización del ritmo cardíaco, Electromiografía de superficie (no invasiva) para el análisis de la activación muscular, Oxigenación muscular (SmO2) para medir la saturación de oxígeno en los músculos en tiempo real, Glucosa (no invasivo) mediante tecnología LED, Frecuencia cardíaca (HR) y variabilidad (HRV), Bioimpedancia para la medición de composición corporal y control de hidratación.

El acompañamiento prestado por CTA a WiemsPro se enmarca en su servicio de apoyo para la captación de financiación externa a emprendedores de base tecnológica, con el que CTA tiene una tasa de éxito superior al 94% en Enisa y superior al 45% en el programa Neotec del CDTI, entre otros programas.

"El apoyo recibido de CTA ha sido clave, fundamentalmente por su profundo conocimiento de los requisitos de las diferentes líneas de financiación de Enisa, la capacidad del equipo consultor de comprender la actividad de la empresa desde una perspectiva tanto tecnológica como económica, y su acierto en plasmar todo ello en una memoria de proyecto ganadora", ha afirmado Francisco Javier Núñez. WiemsPro acaba de ser reconocida por la red Málaga Startup Network como una de las empresas innovadoras malagueñas con mayor potencial.

El fundador de la compañía malagueña Bio Sensors Suit Group SL y de la marca WiemsPro, Francisco Javier Núñez. / L. O.

Enisa es la Empresa Nacional de Innovación, que depende de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada, a su vez, en el Ministerio de Industria y Turismo. Ofrece apoyo financiero a través de préstamos, sin avales ni garantías personales, dirigidos a startups y pymes innovadoras que quieran crecer y consolidarse en el mercado. CTA ayuda a este tipo de empresas a preparar y presentar sus solicitudes para conseguir esta financiación.

Servicios CTA para emprendedores tecnológicos

CTA ofrece a las startups y pymes tecnológicas servicios de asesoramiento para fortalecer y mejorar su modelo de negocio y para ayudarles en el proceso de captación de fondos, financiación e inversión. Por un lado, acompaña al emprendedor en la captación de financiación de origen público específica para empresas innovadoras, de programas regionales, nacionales o europeos, así como en la captación de inversión pública o privada. Destacan Enisa y Neotec.

Por otro, ayuda a la traducción de retos tecnológicos en proyectos de I+D+i, la búsqueda de socios tecnológicos y la colaboración con grandes empresas tractoras, buscando siempre mecanismos de financiación de apoyo a estas actividades.