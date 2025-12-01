El otro 'Torcal de Antequera' de Málaga: un paraje desconocido con formaciones rocosas, laberintos y paredes de piedra

No hay ningún malagueño ni visitante que acuda a la provincia que no conozca el Torcal de Antequera, considerado uno de los paisajes kársticos más espectaculares de Europa y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Pero lo que la mayoría desconoce es que este paraje natural tiene un 'hermano pequeño' entre los municipios de Casares y Manilva.

Este tesoro poco conocido de la provincia de Málaga repleto de gigantescas formaciones rocosas, laberintos de piedra, cuevas y paredes verticales es el Torcal de la Utrera, un bosque de piedra repleto de belleza salvaje perfecto para los amantes de la escalada y el senderismo.

El Torcal de la Utrera, el 'hermano pequeño' más desconocido en Málaga del Torcal de Antequera / Diputación de Málaga

Un paisaje kárstico único entre Casares y Manilva

Este macizo cuyas formaciones constituyen uno de los más representativos y desconocidos paisajes kársticos de la provincia, con un relieve accidentado con grietas y crestas agudas originadas por la erosión de la piedra durante milenios.

Así, este enclave de singular aspecto está formado por roca caliza en la que se han formado cavidades con piedras apiladas que sobresalen entre ellas y que dan un aspecto único al paisaje, además de pequeñas torcas, dolinas, callejones, simas, cañones y cuevas perfectas para su exploración.

Paredes verticales y cuevas en el Torcal de la Utrera

Entre sus rincones más emblemáticos destaca su Canuto Grande, caracterizado por la mayor verticalidad de sus paredes, y la cueva Vieja, con distintas formaciones rocosas en su fisionomía.

El yacimiento se encuentra en la Sierra de la Utrera. / L. O.

Un lugar que, además, cuenta con una dilata historia, con presencia de vida humana desde el Paleolítico y el hallazgo en el entorno, incluso, de fósiles marinos.

Cómo llegar al Torcal de la Utrera desde Málaga

Para disfrutar de este enclave, existen diversas rutas que pueden variar de los 5 kilómetros hasta los 20, para lo que se aconseja acudir preparado con calzado cómodo, agua y ropa adecuada.

Para llegar a este lugar, se puede acudir desde Málaga tras un viaje de poco más de una hora desde la A-7, así como por la autopista del Mediterráneo (AP7). Para ello, será necesario atravesar el término municipal de Manilva, tras lo que el visitante se topará con uno de los parajes más singulares y desconocidos de toda la provincia.