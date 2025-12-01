NATURALEZA
El otro 'Torcal de Antequera' de Málaga: un paraje desconocido con formaciones rocosas, laberintos y paredes de piedra
Se trata de uno de los paisajes naturales más singulares de toda la provincia malagueña
No hay ningún malagueño ni visitante que acuda a la provincia que no conozca el Torcal de Antequera, considerado uno de los paisajes kársticos más espectaculares de Europa y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Pero lo que la mayoría desconoce es que este paraje natural tiene un 'hermano pequeño' entre los municipios de Casares y Manilva.
Este tesoro poco conocido de la provincia de Málaga repleto de gigantescas formaciones rocosas, laberintos de piedra, cuevas y paredes verticales es el Torcal de la Utrera, un bosque de piedra repleto de belleza salvaje perfecto para los amantes de la escalada y el senderismo.
Un paisaje kárstico único entre Casares y Manilva
Este macizo cuyas formaciones constituyen uno de los más representativos y desconocidos paisajes kársticos de la provincia, con un relieve accidentado con grietas y crestas agudas originadas por la erosión de la piedra durante milenios.
Así, este enclave de singular aspecto está formado por roca caliza en la que se han formado cavidades con piedras apiladas que sobresalen entre ellas y que dan un aspecto único al paisaje, además de pequeñas torcas, dolinas, callejones, simas, cañones y cuevas perfectas para su exploración.
Paredes verticales y cuevas en el Torcal de la Utrera
Entre sus rincones más emblemáticos destaca su Canuto Grande, caracterizado por la mayor verticalidad de sus paredes, y la cueva Vieja, con distintas formaciones rocosas en su fisionomía.
Un lugar que, además, cuenta con una dilata historia, con presencia de vida humana desde el Paleolítico y el hallazgo en el entorno, incluso, de fósiles marinos.
Cómo llegar al Torcal de la Utrera desde Málaga
Para disfrutar de este enclave, existen diversas rutas que pueden variar de los 5 kilómetros hasta los 20, para lo que se aconseja acudir preparado con calzado cómodo, agua y ropa adecuada.
Para llegar a este lugar, se puede acudir desde Málaga tras un viaje de poco más de una hora desde la A-7, así como por la autopista del Mediterráneo (AP7). Para ello, será necesario atravesar el término municipal de Manilva, tras lo que el visitante se topará con uno de los parajes más singulares y desconocidos de toda la provincia.
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar