El TSJA no ve «oscuridad» en la suspensión del BIC del Balneario

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado que no hay lugar a aclarar el auto del pasado 15 de julio, por el que -como adelanto este periódico- suspendía la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Etnológico, el Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen.

El TSJA supedita la suspensión a la ejecución por la Junta de Andalucía de la sentencia firme del TSJA de 2019, por la que debe actualizar la protección BIC de la carpintería de ribera en las playas de Pedregalejo, que actualmente no incluye Astilleros Nereo.

La sentencia de 2019 precisaba que el resultado final, es decir, si se incluía Nereo o no como BIC, entraba «en el ámbito de discrecionalidad que en esta materia ostenta la Administración». Además, remarcaba que el resultado sólo podría impugnarse «si se acredita que la resolución que se dicte en su día es manifiestamente errónea, arbitraria o irracional».

La respuesta del TSJA se produce tras solicitar la abogada de la administración autonómica la «aclaración del auto». La sala, sin embargo, ha contestado que «no aprecia oscuridad (...) pues de los razonamientos se desprende que la suspensión acordada es conforme a lo acotado por el recurrente, Astilleros Nereo».

El informe de Icomos

Además, como reitera en este último auto, el pasado 15 de julio el TSJA también señalaba que la Junta de Andalucía debía actualizar la protección de la carpintería de ribera «para vincularla con las instalaciones marítimas de Astilleros Nereo con respeto a toda la integridad de valores que recoge Icomos como paisaje, al amparo del Convenio Europeo del Paisaje y otros de igual rango jurídico en el ámbito de los convenios internacionales firmados por el Estado, tal y como señala la Ley de Costas».

Icomos recomendó un BIC de Paisaje Cultural en el que estuvieran incluidos los Astilleros Nereo. / La Opinión

A este respecto, el TSJA hace referencia al pronunciamiento en 2018 -adelantado por este periódico- de Icomos España, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo asesor de la Unesco, que publicó un informe que pedía la consideración de Bien de Interés Cultural, en la tipología de Paisaje Cultural, para el conjunto formado por la franja costera que va de los Baños del Carmen al arroyo Jaboneros, además del barrio de pescadores de Pedregalejo.

El informe recomendaba también la protección integral -susceptible solo de restauración y reposición de materiales- para la «primera fila» de este conjunto espacial; es decir «la zona costera sobre la playa: la orilla de ribera citada y su vinculación con los contiguos sitios ocupados por el barrio de Pedregalejo, el Astillero Nereo y la costa oeste».

El TSJA hace referencia «a toda la integridad de valores que recoge Icomos como paisaje»

En este sentido, el comité nacional español de Icomos se centraba en recomendar la protección de los Astilleros Nereo, y subrayaba que, desde los años 60 del siglo pasado, las instalaciones son la continuación de astilleros anteriores como Nogueras, Don Pascual, el Cabo Páez, el Varadero del Carmen, Crossa y Juaristi; «en el mismo lugar» y con «similar diseño y formas de construcción», además de dar continuidad a «la tradicional carpintería de ribera para las embarcaciones propias del arte pesquero del mar Mediterráneo»; lo que para Icomos supone «una persistencia del modelo artesanal propio y con escasas muestras actualmente en estas costas».

La Junta amplia a la provincia

La recomendación de Icomos España de proteger Nereo, sin embargo, no es la línea que está siguiendo la Junta de Andalucía, a la hora de revisar el BIC de carpintería de ribera.

Como informó La Opinión el pasado mes de mayo, en la resolución de la Delegación de Cultura por la que se inicia este procedimiento de revisión la administración autonómica volvió a no tener en consideración los astilleros de Pedregalejo.

En esta resolución se extiende la protección de la actividad a toda la provincia de Málaga, pero concluye que ninguno de los tres astilleros donde se desarrolla (José Pedro González de Almogía; José Cruz de Torre del Mar, Vélez-Málaga; y Astilleros Nereo de Pedregalejo) merecen protección arquitectónica, porque la carpintería de ribera se puede realizar «en cualquier edificio que reúna los accesos y el espacio necesarios para ello».

la carpintería de ribera se puede realizar «en cualquier edificio que reúna los accesos y el espacio necesarios para ello».

La resolución de la Delegación de Cultura no sigue la recomendación del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, de la propia Consejería de Cultura, que en un informe de 2012 llamó la atención porque la protección de la carpintería de ribera en Málaga no contemplara «ningún ámbito o espacio material de desarrollo de las mismas»; por lo que aconsejó revisar y actualizar esta protección. El TSJA consideró este informe de «indudable relevancia» para fundamentar su sentencia de 2019.

En ella, estimó que la administración autonómica había vulnerado con claridad el «principio de igualdad», al haber protegido en 2003 los astilleros sevillanos de Coria del Río pero no los de Nereo en Málaga.

El muelle transitable

En medio de este litigio, que tiene detrás la negativa de los astilleros a moverse de sitio por la construcción del proyectado paseo marítimo, y como adelantó este periódico la semana pasada, profesores de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid han realizado el anteproyecto de un embarcadero transitable de madera.

La propuesta, que Nereo ha enviado a Puertos del Estado ofrecería una conexión entre Pedregalejo y el Balneario del Carmen mediante una plataforma de madera de 5 metros de ancho que pasaría por delante de la puerta de botadura de barcos de Nereo.