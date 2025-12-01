NAVIDAD
El 'videomapping' viral de la Catedral de Málaga para esta Navidad: estos son los horarios y los pases
La historia que se proyecta en el monumento malagueño está inspirado en el oficio del cenachero
Málaga ya ha dado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido del alumbrado de calle Larios y el resto de zonas de la capital. Una festividad que llenará las calles de la ciudad de puestos, decoraciones y luces, y que tendrá en el 'videomapping' de la Catedral una de sus principales atracciones.
Una proyección navideña que se ha estrenado este sábado y que se mantendrá hasta el próximo 4 de enero todos los días, salvo el 24 y 31 de diciembre, que no se llevará a cabo.
La historia de ‘El pescador de sueños’ y el homenaje al cenachero
De ese modo, este sábado se estrenó el 'videomapping' de este año, titulado 'El pescador de sueños', basado en un cuento propio de estas fechas navideñas cuyos personajes están inspirados en un oficio tan emblemático de Málaga como el de cenachero, con lo que esta historia busca servir de homenaje a esta figura.
En concreto, esta proyección que se puede disfrutar de forma completamente gratuita se realiza en la fachada de la torre mocha de la Catedral, en su lateral sur, que da a la calle Molina Lario.
Durante el acto, los asistentes pueden disfrutar de una introducción, una parte central del cuento y una escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como las vidrieras.
Horarios y días del videomapping de la Catedral de Málaga
Este espectáculo que tiene una duración de entre ocho y nueve minutos cuenta con pases todos los días hasta el 4 de enero, a excepción del 24 y 31 de diciembre. Cada día, se realizarán tres pases, uno a las 19.00 horas, otro a las 20.30 horas y otro a las 22.00 horas.
Para llevar a cabo esta iniciativa, utiliza la última tecnología en proyección láser para crear a la carta infografías en dos y tres dimensiones. Así, se completa este espectáculo de gran formado que cuenta con 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido, así como seis estructuras de acero para equipos en altura.
La tecnología detrás del espectáculo: láser, 3D y efectos especiales
A estos se suman distintos efectos a través de máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave que hacen de este espectáculo uno de los más admirados de la capital.
Además, los malagueños y visitantes también podrán contemplar las proyecciones de ambiente navideño en la fachada del Ayuntamiento de Málaga, donde se podrán ver bolas de Navidad, iconos, motivos tradicionales y estrellas con proyecciones que se realizan de forma continua.
