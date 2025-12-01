Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NAVIDAD

El 'videomapping' viral de la Catedral de Málaga para esta Navidad: estos son los horarios y los pases

La historia que se proyecta en el monumento malagueño está inspirado en el oficio del cenachero

Videomapping de Navidad de la Catedral de Málaga 2025

Videomapping de Navidad de la Catedral de Málaga 2025

Ver galería

Estreno del videomapping de la Catedral de Málaga en la Navidad de 2025 / Gregorio Marrero

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Málaga ya ha dado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido del alumbrado de calle Larios y el resto de zonas de la capital. Una festividad que llenará las calles de la ciudad de puestos, decoraciones y luces, y que tendrá en el 'videomapping' de la Catedral una de sus principales atracciones.

Una proyección navideña que se ha estrenado este sábado y que se mantendrá hasta el próximo 4 de enero todos los días, salvo el 24 y 31 de diciembre, que no se llevará a cabo.

La historia de ‘El pescador de sueños’ y el homenaje al cenachero

De ese modo, este sábado se estrenó el 'videomapping' de este año, titulado 'El pescador de sueños', basado en un cuento propio de estas fechas navideñas cuyos personajes están inspirados en un oficio tan emblemático de Málaga como el de cenachero, con lo que esta historia busca servir de homenaje a esta figura.

Estreno del videomapping de la Catedral de Málaga en la Navidad de 2025

Estreno del videomapping de la Catedral de Málaga en la Navidad de 2025 / Gregorio Marrero

En concreto, esta proyección que se puede disfrutar de forma completamente gratuita se realiza en la fachada de la torre mocha de la Catedral, en su lateral sur, que da a la calle Molina Lario.

Durante el acto, los asistentes pueden disfrutar de una introducción, una parte central del cuento y una escena final en 3D en la que se recrean distintos elementos como las vidrieras.

Horarios y días del videomapping de la Catedral de Málaga

Este espectáculo que tiene una duración de entre ocho y nueve minutos cuenta con pases todos los días hasta el 4 de enero, a excepción del 24 y 31 de diciembre. Cada día, se realizarán tres pases, uno a las 19.00 horas, otro a las 20.30 horas y otro a las 22.00 horas.

Para llevar a cabo esta iniciativa, utiliza la última tecnología en proyección láser para crear a la carta infografías en dos y tres dimensiones. Así, se completa este espectáculo de gran formado que cuenta con 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido, así como seis estructuras de acero para equipos en altura.

La tecnología detrás del espectáculo: láser, 3D y efectos especiales

A estos se suman distintos efectos a través de máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave que hacen de este espectáculo uno de los más admirados de la capital.

Noticias relacionadas y más

Estreno del videomapping de la Catedral de Málaga en la Navidad de 2025

Estreno del videomapping de la Catedral de Málaga en la Navidad de 2025 / Gregorio Marrero

Además, los malagueños y visitantes también podrán contemplar las proyecciones de ambiente navideño en la fachada del Ayuntamiento de Málaga, donde se podrán ver bolas de Navidad, iconos, motivos tradicionales y estrellas con proyecciones que se realizan de forma continua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
  2. Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
  3. El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
  4. Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
  5. Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
  6. Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
  7. Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
  8. Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar

Huelga de estudiantes en Málaga: aulas vacías en la UMA para exigir "una financiación justa"

Huelga de estudiantes en Málaga: aulas vacías en la UMA para exigir "una financiación justa"

El sector de los rentacar genera casi 2.000 empleos directos en Málaga

El sector de los rentacar genera casi 2.000 empleos directos en Málaga

Vivienda en Málaga: construirán hasta 1.414 viviendas protegidas en alquiler asequible en catorce parcelas municipales

Vivienda en Málaga: construirán hasta 1.414 viviendas protegidas en alquiler asequible en catorce parcelas municipales

El 'videomapping' viral de la Catedral de Málaga para esta Navidad: estos son los horarios y los pases

Dispositivo especial de Navidad en Málaga: refuerzo de seguridad, tráfico y emergencias hasta la Cabalgata

Dispositivo especial de Navidad en Málaga: refuerzo de seguridad, tráfico y emergencias hasta la Cabalgata

La IA llega al Museo del Vino de Málaga: así es 'Pajarete', el asistente virtual de los visitantes

La IA llega al Museo del Vino de Málaga: así es 'Pajarete', el asistente virtual de los visitantes

Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días

Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días

Detenidos en Málaga por trucar máquinas recreativas con las que ganaron 8.000 euros en premios

Detenidos en Málaga por trucar máquinas recreativas con las que ganaron 8.000 euros en premios
Tracking Pixel Contents