Actividades de Navidad en el Puerto de la Torre: verdiales, zambobas y pasacalles

Llega la Navidad al distrito Puerto de la Torre con numerosas actividades programadasa para estos días, donde los verdiales tendrán un papel protagonista, pero también habrá pastorales, pasacalles y la llegada de los Reyes Magos. Como todos los años, también está prevista la fiesta infantil en el parque Virgen de las Cañas los días 13 y 14 de diciembre.

Programación para la Navidad

2 de diciembre

Merienda para las personas mayores. Como en años anteriores, la Junta Municipal de Distrito ofrece la tradicional merienda para las personas mayores del distrito. Posteriormente, realizarán una ruta de belenes guiada por el centro de la ciudad y asistirán a uno de los pases de luz y sonido en calle Larios.

7 de diciembre

Zambombá ‘La ilusión’. La actividad, organizada por la Asociación de Mayores La Ilusión, tendrá lugar en la plaza Hermano Mayor Enrique Núñez (parque Artesanal). De 18:00 a 22:00 horas.

8 de diciembre

XIV Certamen de Pastorales. El centro ciudadano Parque Artesanal acoge este encuentro, organizado por la pastoral ‘La Ilusión’ en colaboración con la Junta Municipal de Distrito, que reunirá diferentes pastorales de la provincia, a partir de las 16:00 horas.

13 de diciembre

Jornada de puertas abiertas de la Asociación Azucena. El colectiva lleva a cabo esta actividad para dar a conocer la labor que realiza con una jornada de convivencia, con degustaciones navideñas, actuaciones y música. De 10:00 a 20:00 horas.

13 y 14 de diciembre

Fiesta infantil de Navidad. El parque Virgen de las Cañas albergará dos fiestas infantiles los días 21 y 22 de diciembre, en horario de 16:00 a 20:00 horas, con castillos hinchables, talleres, decoración navideña y una chocolatada para los asistentes.

14 de diciembre

Verdiales Junta San Andrés. La Federación de Pandas de Verdiales organiza esta actividad que se llevará a cabo en la plaza Hermano Mayor Enrique Luque Núñez (parque Artesana) de 12:00 a 16:00 horas.

20 de diciembre

Zambombá navideña Puerto de la Torre. En la caseta municipal del Recinto Ferial Puerto de la Torre, se llevará a cabo esta actividad desde las 13:00 horas y hasta las 23:00 horas.

28 de diciembre

El Área de Fiestas organiza la tradicional Fiesta Mayor de Verdiales en colaboración con el Distrito, en el parque Andrés Jiménez Díaz, a partir de las 12:00 horas.

3 de enero

Pasacalles de Reyes Magos. Como colofón a las fiestas, el distrito celebrará el pasacalle de Reyes Magos el día 3 de enero a partir de las 17:00 horas, desde la calle Lope de Rueda hasta la avenida Lope de Vega, con la participación de colectivos, colegios y AMPAS del distrito.