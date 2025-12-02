Andalucía y Aragón, unidas por la defensa del pinsapo

Los bosques de Málaga y Cádiz, así como distintos emplazamientos aragoneses, tienen un joya en común: el pinsapo. No resulta en este sentido extraño que los consejeros de Medio Ambiente de Andalucía y de Aragón se hayan reunido este lunes en Parauta, el municipio que albergará desde 2026 el nuevo centro de recepción de visitantes del Parque Nacional Sierra de las Nieves, para sentar las bases de un protocolo con el que reforzar la protección de tan singular árbol en pleno proceso de cambio climático.

Aunque esta especie de abeto es propio del sur de España, y tiene algunos parientes muy cercanos en el Atlas africano, en suelo zaragozano existe un bosque reforestado a principios del siglo XX conocido turísticamente como Pinsapar de Orcajo. Es un emplazamiento muy específico y de gran interés científico y turístico, puesto que el pinsapo pervive ahí «fuera de su área natural».

Uno de los ejemplares de pinsapo más singulares que pueden encontrarse en este espacio protegido. / l.o.

Colaboración y conservación

A más de 1.000 metros de altitud, en el enclave turístico de La Nava de San Luis, en el mencionado término de Parauta, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, ha suscrito junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo en el Ejecutivo aragonés, Manuel Blasco, un acuerdo de colaboración entre ambas comunidades autónomas para contribuir a «reforzar la conservación, gestión y mejora del pinsapo».

La firma del protocolo sella «un marco de cooperación interautonómico que permitirá compartir conocimiento, experiencias y actuaciones técnicas en favor del pinsapo y sus bosques, los pinsapares», como ha expresado la propia consejera andaluza. «Damos un paso fundamental hacia una gestión más coordinada y eficaz de una de nuestras joyas botánicas más emblemáticas», manifestó.

Reforzar la colaboración entre territorios que comparten un compromiso común con la biodiversidad y la sostenibilidad forestal incluye no sólo la cooperación técnica entre ambas regiones, en aspectos clave como la selvicultura, la ordenación forestal, la producción de material reproductivo de la especie, el desarrollo de proyectos conjuntos o la celebración de jornadas científico-técnicas. También está previsto el intercambio de material para poder comparar los pinsapos en uno y otro extremo de la península Ibérica.

La Junta de Andalucía ha destacado en un comunicado que el pinsapo es un «abeto exclusivo de la región mediterránea occidental». / l.o.

En Grazalema y Bermeja

La Junta de Andalucía ha destacado en un comunicado que el pinsapo es un «abeto exclusivo de la región mediterránea occidental», cuya principal área de distribución se encuentra en Andalucía, en las sierras de Grazalema y Bermeja, además del territorio que integra el actual Parque Nacional Sierra de las Nieves.

«A pesar de su reducida área natural, la especie ha despertado gran interés científico y conservacionista. En Aragón, concretamente en la zona de Orcajo, se localiza una repoblación histórica de pinsapo que fue incorporada en 2023 al Catálogo Nacional de Regiones de Procedencia de esta especie forestal, lo que motivó el acercamiento institucional entre ambas comunidades autónomas», detalla la propia administración andaluza.

Comisión de seguimiento

El acuerdo suscrito incorpora incluso la constitución de una Comisión de Seguimiento con representación paritaria por parte de Andalucía y de Aragón para velar «por la correcta ejecución de los compromisos adquiridos, promover nuevas medidas y resolver cualquier cuestión interpretativa». De hecho, junto a los consejeros estuvieron presentes en la visita al enclave parauteño el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Sergio Arjona; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; o el gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Javier de Torre.

También asistieron al encuentro el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez; así como la directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Cecilia Oliván; el presidente del Consejo de Participación de Sierra de las Nieves, José López Quintanill, el director del Parque Nacional, Rafael Haro; el conservador del espacio protegido, Adriano Vázquez Mora, y el coordinador regional del Plan de Recuperación del Pinsapo, Gabriel Gutiérrez Tejada. Los presentes pudieron conocer, por ejemplo, que en este momento hay en Andalucía más de un millón de ejemplares de pinsapos.