Antequera y su comarca: una tierra llena de oportunidades con un enorme presente y futuro económico

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han organizado hoy en el hotel Lozano de la ciudad de Antequera la segunda edición del evento Marca Antequera, una jornada en la que se ha analizado en clave económica y social las nuevas realidades que depara una comarca tan productiva como es la antequerana. El evento ha contado con el patrocinio del Cajamar, Audiolís, DCOOP, Denominación de origen Antequera, Grupo Sancho Melero y Ayuntamiento de Casabermeja y la colaboración de Viasubasta, Aibe, Horticultores El Torcal, Polígono Industrial Antequera, Hotel Lozano, Cooperación Gráfica Penibética, Distribuciones Narbona Solís, Aceitunas Chicón Lebrón, Asesoría Muñoz-Zurita y Baeza.

José Ramón Mendaza, director de nuestro periódico, dio la bienvenida a los asistentes y comentó la enorme potencialidad económica de una comarca como la antequerana, "un territorio con enorme potencial económico y polo atractivo para la implantación de empresas". Además también destacó que su evolución vendrá acompañada de un desarrollo equilibrado, con unos retos esenciales como el empleo juvenil, la digitalización de las pequeñas empresas y el impulso del emprendimiento local. "Apostar por la formación, por la innovación y por la diversificación económica será una de las claves para que Antequera no sólo crezca, sino que lo haga de forma sostenible", afirmó.

Para Mendaza, Antequera combina su tradición cultural, patrimonial e histórica con una modernidad que se traduce en una tierra llena de oportunidades, que afronta retos y "disfruta de muchas oportunidades para los que deciden invertir en ella". "Antequera, como vemos, tiene por delante retos importantes, pero también enormes oportunidades. Es una tierra con personalidad propia, un lugar de encuentro, de patrimonio, de ideas y de trabajo. Si sigue apostando por el equilibrio entre desarrollo económico, cohesión social y preservación cultural, Antequera no sólo seguirá creciendo: seguirá siendo ese lugar del que nos sentimos profundamente orgullosos", finalizó.

José Ramón Mendaza, director de La Opinión, durante su intervención / Gregorio Marrero

Tras el director de La Opinión fue el turno del alcalde de Antequera, Manuel Barón, quien señaló que este año 2025 ha sido el de la tramitación de muchas empresas que verán la luz muy pronto en la comarca antequerana a partir del año que viene. Barón calificó de "importantísimo" el acuerdo firmado en el mes de junio con Málaga TechPark, uno de los principales polos tecnológicos de España, por el que Antequera refuerza su posicionamiento como referente estratégico en innovación, logística y desarrollo empresarial. Además también significó la gran importancia de "la estabilidad política y el buen hacer empresarial como reclamo para que otros empresarios vean que venir a Antequera es viable", resaltó.

Marca territorial

La ponencia de la mañana corrió a cargo de Benjamín del Alcázar, decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la UMA. En ella analizó la importancia de la marca territorial como elemento clave para el posicionamiento estratégico que contribuya a impulsar el desarrollo económico y consolidar la identidad de la comarca antequerana en mercados nacionales e internacionales. El catedrático malagueño analizó el poder de las marcas territorio, los aspectos que hacen diferentes a la comarca antequerana, los retos futuros de la zona y las claves para activar la Marca Antequera.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón / Gregorio Marrero

Para Del Alcázar, apostar por la marca territorio sirve para mejorar la competitividad de la comarca en su afán de captación de inversores, atracción del turismo y captación y retención del talento. "Impulsar el polo logístico-agroindustrial como eje diferencial para crear valor y empleo y reforzar el atractivo residencial y la cohesión comarcal" son dos tareas que constituyen un concepto de marca. Además de estas dos primeras ideas, Del Alcázar hizo referencia también al posicionamiento de Antequera como destino experiencial basándose en su patrimonio, su naturaleza y su gastronomía y en la necesidad de "construir un relato territorial compartido".

Fomentar cadenas de valor entre logística, agroindustria e innovación; impulsar formación especializada y atracción de talento y convalidar un ecosistema de empresas interconectadas, es parte de la receta que dio el catedrático malagueño para convertir a Antequera en un polo que genere valor y empleo local. Para la cohesión comarcal habló de mejorar la equidad territorial en servicios y crear oportunidades para los jóvenes a través del emprendimiento, la innovación y el teletrabajo.

Por último, el ponente ofreció unas reflexiones finales que reforzaban la definición de una marca (Antequera) como estrategia para el desarrollo económico y la diferenciación de otros territorios con «elemento claves para generar productos que atraigan clientes y mercados» donde los agentes e instituciones tienen el objetivo de jugar, junto a la comunidad local un papel estratégico en el desarrollo de un producto dirigido a diferentes públicos objetivos como pueden ser «los turistas, los inversores o los nómadas digitales».

Benjamín del Alcázar, en un momento de la ponencia / Gregorio Marrero

La primera de las dos mesas redondas llevó por título “Comarca de Antequera: presente y futuro” y en ella intervinieron Manuel Barón, alcalde de Antequera, Pedro Hernández, alcalde de Casabermeja, Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural de la Junta de Andalucía y Antonio Luque, Presidente de DCOOP.

Agua y energía

Respecto a las actuaciones prioritarias que deberían ejecutarse en los próximos años para consolidar el futuro de la comarca, Manuel Barón y Antonio Luque establecieron las dos prioridades principales: "Tener agua y tener energía. Teniendo esto, todo proyecto es viable", destacaron. El alcalde antequerano comentó la necesidad de seguir teniendo agua para "seguir atrayendo inversores", comentó la necesidad imperiosa de acometer el trasvase del Pantano de Iznájar y el desarrollo de elementos productores de energía (eólica y solar). En esa misma sintonía se significó Fernando Fernández Tapia-Ruano, quien coincidió con el alcalde de Antequera en que "la energía va a suponer un problema si no se planifica", y aseguró que para paliar el problema de los recursos hídricos ya trabajan desde la Junta de Andalucía en el Plan Hidrólógico 28-32 con actuaciones importantes como el citado trasvase del Pantano de Iznájar (4,89 hectómetros cúbicos para la zona norte de la comarca), llevar agua del pantano de Guadalteba a diferentes municipios de la comarca o el uso de agua regenerada para el cultivo. El alcalde de Casabermeja, aseguró que lo importante es, en su localidad "aprovechar las sinergias entre dos municipios como son Málaga y Antequera y desarrollar el turismo, sobre todo el de aventura, el medioambiental y el de interior".

Primera de las mesas redondas / Gregorio Marrero

Preguntados por el modelo económico que debe impulsar Antequera, Manuel Barón quiso hacer hincapié en la importancia de Antequera como centro logístico "al ser el único punto de la Península Ibérica donde se van a unir los dos corredores, Mediterráneo y central y que va a provocar una brutal actividad en los próximo 10-15 años", dijo. Pedro Hernández siguió con la idea de crear Marca "porque esa identidad nos favorece a los pueblos más pequeños de la comarca, los que menos acceso a los recursos tenemos", mientras que el delegado de Agricultura de la Junta apeló a la colaboración entre administraciones para intentar paliar los problemas que acechan a la comarca.

Tras la primera de las mesas tomó la palabra Benito Avilés, presidente de DOP Antequera. Avilés señaló que Antequera "engloba industria, agricultura, turismo y calidad de vida" y destacó que los 5.000 agricultores de los18 municipios y 14 almazaras que forman parte del Consejo Regulador intentan todos los días "mejorar la calidad de los aceites con unos parámetros cada vez más exigentes por nuestra parte". Avilés comentó que "nuestro trabajo es dar a conocer los aceites que se hacen en la comarca" y destacó la presencia del aceite antequerano en diferentes mercados como son los de Corea del Sur Japón y China.

Benito Avilés / Gregorio Marrero

La segunda y última mesa redonda de la mañana “Antequera. Zona de oportunidades” contó con la presencia en el debate de Juana Cózar, directora general Audiolís, Juan Carlos Narbona, CEO de Narbona Solís, Ángel Sancho Melero, director Comercial de Sancho Melero, José Antonio Barón, presidente de la Comunidad del Polígono de Antequera y Juan Andrés López Carvajal, director de Zona de Cajamar.

Momento crucial

Los motivos para invertir en Antequera y su comarca fueron objeto de debate entre los invitados de la mesa. Mientras José Antonio Barón indicó que Antequera se encuentra en un momento crucial, todavía con mucho recorrido por delante, en el que la oportunidad y la seguridad se unen para favorecer la inversión. Para Juan Andrés López Carvajal, Antequera tiene ya un bagaje empresarial muy asentado y en plena evolución con 700 empresas que facturan más de un millón de euros y más de 5.000 negocios. y son estos datos los que atraen a más inversores. Ángel Sancho destacó la necesidad de encontrar inversiones en nuevas tecnologías y en energía. Juan Carlos Narbona comentó el propio caso de su empresa, Narbona Solís: "Llegar a Antequera fue para nosotros dar un salto de calidad para nuestra empresa. El potencial de toda la comarca es muy atractivo como reclamo", afirmó. Juana Cózar, por su parte, destacó la idea de que en Antequera "no nos quedamos parados a que las cosas ocurran. En Antequera se trabaja y esto es un aliado para conseguir los objetivos empresariales".

Los contertulios resaltaron la importancia de la colaboración público-privada en la situación que vive Antequera y su entorno en la actualidad. Para José Antonio Barón es "muy importante porque da una imagen de seguridad jurídica a los inversores presentes y futuros, que ven sintonía entre las administraciones". Juan Carlos Narbona volvió a citar el ejemplo que mejor conoce, el de su propia empresa: "Estamos en Antequera por el alcalde Barón y el Ayuntamiento. Somos de Sierra de Yeguas y buscábamos el sitio donde establecernos. Los trámites se hicieron de forma rápida", aseguró. Juan Andrés López Carvajal reivindicó el papel "fundamental" de las entidades bancarias cono Cajamar en "esa ecuación que formamos junto a las empresas y las administraciones". Juana Cózar demandó "más atención" por parte de las administraciones y Ángel Sancho denunció que "faltan líneas de crédito y dinero para que las empresas creen sus propias infraestructuras".

El debate finalizó analizando qué sectores de los llamados "emergentes" serían los mejores colocados para fomentar la innovación empresarial en Antequera: Los invitados coincidieron en señalar que todavía falta raigambre tecnológica, más digitalización, personal más cualificado -uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las empresas-, una apuesta decidida por la economía circular, empleos de calidad para atraer el talento, reducir la brecha en el ajuste de ese talento en las empresas y más cultura de trabajador (se criticó el alto índice de absentismo, cercano al 20%).