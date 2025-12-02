Aumenta la dependencia en Málaga: casi 2.000 nuevos usuarios desde 2023

Cada vez hay más personas dependientes en Málaga y cada vez también son más las que el Ayuntamiento incorpora al servicio de ayuda a domicilio, que ha visto cómo en apenas tres años el número de usuarios ha aumentado en casi 2.000 beneficiarios. Si en febrero de 2023, cuando se formalizó el convenio con la Junta de Andalucía, atendía a 5.502 personas, ya son 6.724 y en los próximos meses esta cifra ascenderá hasta 7.416 usuarios. Se trata de un crecimiento sostenido de un servicio financiado por el Gobierno autonómico y articulado a través de un contrato dividido en ocho lotes —que dan cobertura a los once distritos de la ciudad—, que presta 241.342 horas mensuales de atención personal y doméstica en los hogares de los usuarios.

Estos turnos también han aumentado considerablemente en estos últimos tres años, ya que en principio se acumulaban 201.245 horas mensuales.

Este incremento progresivo, unido a la revisión anual de precios —la hora del servicio ha pasado de 14,60 euros al inicio del contrato en 2023 a 16,63 euros, según la resolución de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia del 8 de julio—, ha llevado a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga a aprobar este martes una modificación del contrato con las entidades adjudicatarias. Esta ampliación incrementa el presupuesto en 4.735.340,63 euros (eran 127.269.049,55 euros) y permitirá dar cobertura al aumento previsto de usuarios hasta el 28 de febrero de 2026, fecha que marca el fin de los tres años de contrato, con posibilidad de prórroga por dos años más.

Prestación en domicilio

El servicio de ayuda a domicilio es una prestación social financiada por la Junta de Andalucía y gestionada por los ayuntamientos en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Su principal objetivo es garantizar la permanencia en el hogar de las personas dependientes, mediante una atención integral y personalizada realizada por personal cualificado que desarrolla actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de apoyo a los usuarios y a sus unidades de convivencia.

Según el convenio renovado en octubre de 2023, con una vigencia de cuatro años, el Ayuntamiento de Málaga asume la gestión directa del servicio, mientras que la Administración autonómica realiza las transferencias económicas pertinentes. Estas aportaciones proceden del Estado, de la Comunidad Autónoma y, en función de su situación económica, de las propias personas usuarias. El Consistorio adelanta los pagos a las empresas adjudicatarias y, tras la correspondiente justificación mensual, la Junta de Andalucía abona la cantidad establecida.