Cómo va a celebrar Málaga este año el Día de la Bandera de Andalucía: talleres, conferencias y exposiciones

Conciertos, representaciones teatrales o exposiciones. Andalucía celebrará el Día de la Bandera este 4 de diciembre con numerosas actividades en todas las provincias y que en Málaga se anticiparán.

El Consejo de Gobierno andaluz celebrado el martes ha tomado conocimiento de la programación especial que tendrá lugar en los culturales gestionados por la Junta de Andalucía con motivo del Día de la Bandera, propuesta con las que se pretende dar difusión a los valores y significados que encarna uno de los símbolos de Andalucía.

Para conmemorar esta efeméride, la Consejería de Cultura y Deporte ha organizado más de una veintena de actividades que se desarrollarán en bibliotecas, archivos, museos, conjuntos arqueológicos y monumentales, a las que se suman las organizadas por organismos adscritos, como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) o la Fundación Barenboim-Said.

Málaga será protagonista en esta celebración al adelantar los actos a los días 2 y 3 de diciembre, con el taller participativo 'Una bandera con arte', dirigido a un público general, y que tendrá lugar en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Los participantes podrán contribuir a realizar una gran bandera con "pintura verde de dedos".

El 4 de diciembre será el turno del Museo de Málaga, con una conferencia del arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres Landa en torno al bronce de Heracles-Melgart hallado en la calle Granada de la capital malagueña.

Por su parte, la Biblioteca Provincial de Málaga realizará una selección bibliográfica de sus fondos bajo el epígrafe 'Celebremos el Día de la Bandera de Andalucía a través de nuestra historia reciente'.

Acto por el Día de la Bandera en Sevilla el pasado año 2024. / Europa Press

Acto en el Palacio de San Telmo

El acto institucional será en el Palacio de San Telmo, donde participarán la Fundación Barenboim Said, con un cuarteto de cuerda y un pianista, alumnos de la Academia de Estudios Orquestales, que interpretarán el Himno de Andalucía, así como obras de Albéniz, Granados y Falla. Además, se celebrará un recital de piano en la capilla del Buen Aire a cargo de Julia García-Pelayo, con obras de Albéniz, Falla Haydn y Schumann.

Entre las propuestas, como ha indicado el Gobierno andaluz en una nota de prensa, destacan exposiciones, charlas, yincanas, talleres, conciertos, visitas teatralizadas y un itinerario guiado por el Parlamento de Andalucía que llevará a cabo la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla.

Agenda por el 4D en todas las provincias

El Museo de Almería ha organizado un taller inclusivo que celebra, además, el Día de las Personas con Discapacidad, donde se abordará el origen del término Andalucía y de su bandera, para posteriormente realizar un mosaico con azulejos de cerámica representando la bandera andaluza y la de la discapacidad, todo bajo el lema 'Los colores que nos unen'.

Por su parte, el Conjunto Monumental Alcazaba de Almería ha preparado una charla taller sobre el origen de la Bandera y el significado de Al-Andalus como parte de la historia de la Península, para experimentar con soportes y utensilios de escritura andalusí y conocer versos de Abu Asbag Argam asociados a la Bandera de Andalucía.

Una propuesta artística es la que ha organizado para el 4 de Diciembre el Museo de Cádiz, con un taller de antotipia y pigmentos naturales titulado 'Luz, color y naturaleza: la bandera viva de Andalucía'.

Dirigido a un público general, los participantes podrán elaborar imágenes y composiciones inspirados en los colores de la bandera, utilizando pigmentos naturales, flores y hojas, para reflexionar también sobre el valor del paisaje andaluz como seña de identidad.

Esta actividad se completa el 7 de diciembre en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa), con una visita teatralizada sobre los inicios de la arqueología en Andalucía y de este enclave en particular.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, interviene en el acto por el 4D en 2024. / EFE

'Scape room' en Córdoba

El Museo de Bellas Artes de Córdoba también ha organizado un 'scape room' titulado 'Tras los enigmas de la bandera', en el que los participantes podrán conocer cómo la bandera se ha convertido en un símbolo de Andalucía, mediante el descubrimiento de las historias de sus colores y emblemas, además de otros símbolos ocultos en las obras del centro museístico.

En Granada, el jueves, el Museo de Bellas Artes programa una visita combinada, que incluye un recorrido por la sede expositiva en el Palacio de Carlos V y por el edificio Nuevos Museos, donde se encuentran los almacenes de obras de arte y el taller de restauración.

Según la Junta, cada alumno participante de Educación Secundaria realizará su propia versión de la bandera andaluza. En el Museo de la Casa de los Tiros se podrá ver una exposición temporal con fondos de la hemeroteca de la institución, con crónicas de los diarios locales, como Ideal y Patria, así como documentos de las primeras décadas del siglo XX en torno al nacimiento del regionalismo andaluz.

Un espectáculo de danza contemporánea titulado 'Huelva por bandera' será la actividad principal de esta efeméride en esta provincia, que se desarrollará en la sala IV del Museo de Huelva, "buscando un diálogo entre esa disciplina y el arte".

Concierto de música popular en Jaén

En Jaén, el Museo Íbero ha organizado una visita guiada especial denominada 'Conociendo a nuestros antepasados' y el Museo de Jaén ofrece ese mismo día un concierto de música popular andaluza. Además, el Museo Arqueológico de Úbeda acoge la yincana 'Descubre Andalucía y su bandera' y el Conjunto Arqueológico de Cástulo propone visitas guiadas para grupos escolares, por la mañana, y para adultos, por la tarde.

En Sevilla, el Museo de Artes y Costumbres Populares plantea para los días 6, 7 y 8 de diciembre la realización de la visita-taller 'Una mañana marinera con la bandera de Andalucía', que combina un itinerario de la exposición 'Culturas del mar. Vidas en el litoral andaluz' con la relación con el mar de la Bandera, además de juegos y retos relacionados con la navegación, la pesca, los nudos marineros o las almadrabas.

En la provincia sevillana, el Conjunto Arqueológico de Carmona acoge el 6 de diciembre el espectáculo de narración oral 'De Grecia a la bandera de Andalucía. Los trabajos de Hércules', dirigido a un público familiar. Además, el Conjunto Arqueológico de Itálica organiza unas visitas guiadas gratuitas para conocer algunos de los elementos representativos del lujo en la ciudad durante el mandato del emperador Adriano.

La bandera de Andalucía / Europa Press

Bibliotecas y archivos

Además, las bibliotecas provinciales han organizado diversas actividades. Por ejemplo, la Francisco Villaespesa de Almería instalará paneles informativos alusivos a la efeméride y regalará un marcapáginas a todo aquel que acuda a sus instalaciones, mientras que la de Cádiz ha preparado la exposición 'Paisaje, Pureza y Esperanza', con fondos provenientes de prensa de la época con noticias sobre la manifestación y los diversos actos que tuvieron lugar en Cádiz el 4 de diciembre de 1977.

Una charla divulgativa es la propuesta de la Biblioteca Provincial de Granada, bajo el título 'Blas Infante y el andalucismo histórico: nuevas aportaciones y perspectivas'. Por su parte, la Biblioteca de Huelva mostrará en sus instalaciones libros sobre la historia de la autonomía y periódicos de 1977, además de referencias a la historia de la bandera.

Además, los archivos expondrán ese día un documento perteneciente a sus fondos relacionado con la bandera de Andalucía y su influencia en el autonomismo. Otros, como el Archivo de la Real Chancillería y el Archivo Histórico Provincial de Granada, tendrán una jornada de puertas abiertas.

Conmemoración en los centros educativos

El Día de la Bandera de Andalucía también estará presente en los centros educativos no universitarios de la región. El objetivo, según una nota tras la celebración del Consejo de Gobierno andaluz, es que las nuevas generaciones "conozcan la historia del proceso autonómico de Andalucía".

A través de su portal web, la Consejería de Desarrollo Educativo pone a disposición de los centros una batería de recursos educativos y culturales para las actividades, centrados en la figura de Blas Infante, el proceso autonómico y los símbolos de Andalucía.

Además, se organiza el tercer Concurso Regional de Creación Artística 'La bandera en tu mirada', invitando a los estudiantes a plasmar "su visión personal y reflexiva" sobre este símbolo.

Por su parte, la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces promueve el tercer Certamen de relatos cortos 'Los símbolos de Andalucía', dirigido al alumnado de ESO y Bachillerato. Este certamen tiene como objetivo sensibilizar y dar a conocer el sentimiento de unidad e identificación que emana de los símbolos recogidos en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía.

Con estas iniciativas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional refuerza su compromiso con la identidad andaluza y la formación integral del alumnado, utilizando el Día de la Bandera como una "oportunidad pedagógica para fomentar la reflexión y la expresión artística en torno a los valores y símbolos que unen a la ciudadanía andaluza".