La provincia de Málaga gana 16.482 habitantes durante 2024

Málaga se mantiene como uno de los principales focos de atracción de habitantes en España y en un año ganó 16.482 residentes a lo largo del año 2024, según los datos del censo de población que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La provincia tiene, a fecha 1 de enero de 2025, un total de 1.791.183 habitantes, por los 1.774.701 que tenía un año antes, el 1 de enero de 2024. Este nuevo récord de población hace además que Málaga lidere el crecimiento poblacional de Andalucía, que en el periodo analizado por el INE ganó 44.851 habitantes y la región alcanza los 8.676.713 censados.

Las cifras del Censo Anual de Población no sólo afianzan a Málaga como segunda provincia más poblada de Andalucía, sino que reduce la distancia con Sevilla. La provincia sevillana sumó el pasado año casi 7.500 habitantes menos que la malagueña. En total, la provincia de Sevilla incrementó su población en 9.040 residentes, dejando el total de habitantes en 1.977.664 personas. El mismo escenario se repite en ambas capitales, mientras Málaga capital sumó 4.827 vecinos, la ciudad de Sevilla apenas incrementó su población en 1.973 habitantes.

Por municipios

Respecto a los datos por municipio, Málaga capital aporta más de un cuarto del incremento total de la provincia y su nuevo máximo de población residente, 597.173 residentes, le acerca a la frontera de los 600.000 habitantes. El segundo municipio malagueño que más creció fue Mijas, al incrementar su población en 2.109 habitantes (94.320 censados en total). En tercer y cuarto lugar, Marbella (1.424) y Estepona (1.003), dejando su población censada en 160.478 y 79.593 habitantes, respectivamente. Ya por debajo del millar, los incrementos de Benalmádena (776), Alhaurín de la Torre (752), Coín (711) y Benahavís (509).

Por contra, Fuengirola, otro de los municipios más importantes de la Costa del Sol es, junto a Cádiz, la ciudad andaluza donde más bajó la población en 2024. La ciudad fuengiroleña perdió 789 habitantes en el último año (-0,9%). No es la única ciudad costera que pierde habitantes, también lo hace Nerja, que perdió 16 habitantes en 2024. En total, 28 municipios malagueños perdieron población, aunque, salvo Fuengirola, todos con cifras por debajo del medio centenar de vecinos: Igualeja (-49), Almargen (-46), Genalguacil (-41), Sierra de Yeguas (-38), Arriate (-37), Algatocín (-23), Atajate (-20), Júzcar (-18), Teba (−17), Alpandeire (-13), Cañete la Real (-13), Parauta (-13), Yunquera (-12), Moclinejo (-10), Alfarnate (-9), Montecorto (-9), Alfarnatejo (-8), Benadalid (-8), Salares (−8), Benarrabá (-7), Montejaque (-6), Pujerra (-6), Alameda (-5), Benaoján (-4), Valle de Abdalajís (-4) y Villanueva de Tapia (-1).

A continuación, una tabla con los datos del censo de población de los últimos tres años de los municipios malagueños:

Capitales de provincia

Respecto a las capitales, las grandes urbes son las grandes beneficiadas del incremento de población en 2024. Málaga se mantiene como la sexta capital de provincia más poblada de España, aunque su crecimiento este último año (4.827) es el octavo, adelantado por capitales con menos habitantes como Alicante (6.978), Murcia (5.649) y Palma de Mallorca (4.962). Por encima de los incrementos estas cuatro, las cuatro capitales más grandes de España: Madrid (55.081), Barcelona (27.039), Valencia (17.218) y Zaragoza (7.970).

Una capital maña que ya adelantó a Sevilla como cuarta en el ránking el pasado año y desde entonces la distancia entre ambas ciudades no ha dejado de crecer y su población ya roza ya la barrera de los 700.000 habitantes (699.007 residentes). La distancia con Sevilla cada vez más amplia (688.714) y más pequeña respecto a Málaga (597.173), que recorta esa distancia, siendo, a 1 de enero de 2025, de 91.541 habitantes más.

Con mayor o menor intensidad, todas las grandes capitales de más de 300.000 habitantes ven crecer sus números, excepto Córdoba, que reduce su población en 743 personas este último año. Otro dato negativo en la región, el ya comentado de Cádiz. La Tacita de Plata pierde 1.057 residentes en 2024. Dos capitales, que junto a Badajoz (-276) son las únicas capitales de provincia que han perdido población en 2024.

A continuación, los datos de población de las capitales de provincia españolas de los últimos tres años y el diferencial del último año:

Andalucía gana 44.851 habitantes en 2024

La población andaluza aumentó en 44.851 habitantes durante 2024 (un 0,5% más) y se situó en 8.676.713 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 48.122 personas. Del total de residentes, 7.775.800 tenían nacionalidad española (el 89,57%) y 900.913 nacionalidad extranjera. Respecto al año anterior, el número de personas de nacionalidad extranjera se incrementó un 5,64%.

España gana 508.602 habitantes

España suma un nuevo máximo histórico de población, con un total de 49.128.297 habitantes, tras aumentar la población en 508.602 habitantes durante 2024. Un incremento, al igual que el andaluz, que se debe al crecimiento de población extranjera, , cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta la cifra récord de 6.911.971. A 1 de enero de 2025, 42,2 millones de habitantes del país tenían nacionalidad española (el 85,9 %).

Los mayores aumentos de extranjeros durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306); por contra, los descensos se registraron entre los de Rumanía (11.193), Ucrania (7.907) y Reino Unido (5.940). Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).

Torrevieja / L.O.

La población creció más en ciudades de costa

Torrevieja (con el 4,9 %), Gandía (3,6 %) y Benidorm (3,5 %) fueron las ciudades con mayor crecimiento poblacional el pasado año, mientras que los mayores descensos se dieron en Cádiz (bajó el 1 %), Fuengirola (Málaga) (-0,9 %) y Talavera de la Reina (Toledo) (-0,9 %). En 4.298 de los 8.132 municipios existentes a 1 de enero de 2025 (el 53,9 % del total) la población aumentó o se mantuvo durante el pasado año.

Durante 2024 la población aumentó en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura, y los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunitat Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más).

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2 % en las tres); por contra, los mayores descensos se registraron en Zamora (0,4 %), Córdoba y Jaén (0,1 % en ambas).

Por edad, solo descienden los menores

El censo registra el aumento del 2,52 % de la población de más de 64 años en términos relativos (de 9.928.368 a 10.178.625), el 1,13 % de los que tienen entre 16 a 64 años (de 31.716.737 a 32.074.770) y se reducen los menores de 16 años el 1,43 % (de 6.974.590 a 6.874.902). En cuanto a la estructura de la población, el peso relativo de los mayores de 64 años fue del 20,7%. Esto se tradujo en que la tasa de dependencia -que es la relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años- se situó en 0,32.

La estadística indica además que a 1 de enero de 2024 el 34,9 % de la población de España era soltera, el 45,8 % casada, el 7,8 % divorciada o separada, y el 7 % viuda. Por sexo hay una gran diferencia entre la población viuda, donde el 83 % corresponde a mujeres, diferencia que se aprecia en todos los grupos de edad. En las edades entre 16 y 34 años, el estado civil más frecuente fue soltero (80,4 %), mientras que a partir de los 35 años era casado. En la franja de edad de 55 a 74 años, las personas casadas representaron el 65,6 %.