Ciriana: el mercadillo navideño de libros llega a Churriana, pese a los contratiempos

No es el tradicional mar de libros de otras ediciones, en el que los lectores podían elegir entre más de 5.000 libros de segunda mano. La edición número 14 del mercadillo navideño de libros solidarios, organizado por la asociación ecologista Ciriana, se despliega desde ayer y hasta el 5 de enero de 2026 «en un tercio del espacio de otros años; aquí no tenemos ni 300 libros», contaba ayer Maricruz Torres, portavoz de Ciriana.

Es el resultado de pasar de la Biblioteca José Moreno Villa del distrito, a una sala de la antigua Casa de la Cultura de calle Torremolinos, con una denuncia del colectivo de por medio que, como informó La Opinión, entendió que sufría el «boicot» de la exconcejala de Churriana Mercedes Martín, recientemente trasladada a otro distrito.

Maricruz Torres, el lunes delante del cartel del mercadillo navideño de libros solidarios de Ciriana, en Churriana. / A.V.

Como informó La Opinión, con la llegada del nuevo concejal Borja Vivas, y las pautas personales del propio alcalde, Ciriana cuenta al menos con este espacio alternativo, dado que hay obras en la biblioteca de Churriana.

Como explica Maricruz Torres, «nosotros vamos recogiendo libros todo el año y nos lo van guardando amigos en los garajes; pero como a la gente le tienes que liberar de libros en sus casas, este año hemos tenido que alquilar un trastero e iremos reponiendo».

A su lado está la presidenta de Ciriana, Encarna García, que confía en que «esto sea una cosa temporal y nos devuelvan nuestro sitio en la Biblioteca de Churriana».

Principal fuente de financiación

Como explican las responsables de este colectivo, lo recaudado por el mercadillo navideño es la principal fuente de financiación de Ciriana. Porque de lo que saquen de la venta de estos libros -con ejemplares a partir de 3 euros- podrán costear, por ejemplo, parte de los eventos culturales que realizan; las costas judiciales de los recursos que emprenden en defensa del Patrimonio de Churriana y su Medio Ambiente, y el grueso se destina a la esterilización de los gatos callejeros del distrito.

Otra vista del mercadillo navideño de libros solidarios de Ciriana, en la antigua Casa de la Cultura hasta el 5 de enero. / A.V.

«En teoría el Ayuntamiento aporta 5.000 euros a una clínica veterinaria, aunque este año no ha llegado aún; y nosotros nos hacemos cargo del resto: atendemos 48 colonias de Churriana, esterilizamos unos 120 gatos al año y también los desaparasitamos y les ponemos antibióticos; eso son unos 12.000 euros», calcula.

Los libros perdidos del Aeropuerto

Vargas Llosa, Jane Austen, Javier Marías, Pérez Reverte, Stieg Larsson, Dumas... La primera cliente en entrar se llama Magali, que cuenta que suele leer unos «cien libros al año» y ya ha escogido una buena torre de ejemplares, entre los que predomina uno de sus autores favoritos: Joël Dicker.

Algunos de los libros donados para el mercadillo navideño de Ciriana, en Churriana. / A.V.

Y una curiosidad: también hay en otros idiomas, cedidos por el Aeropuerto de Málaga, de los que localiza y no se reclaman «pasados 40 días», explica Encarna García.

El mercadillo se complementa con una exposición de fotos de José Antonio Suvires, costeada por Ciriana, con miembros de la asociación de modelos en jardines históricos de Churriana y Arraijanal.