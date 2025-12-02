Conferencia sobre el SMS 'Gneisenau' este martes en el Museo de Málaga

El profesor José Gil Florido impartirá este martes, 2 de diciembre, a las 19 horas en el Museo de Málaga la conferencia 'El buque alemán SMS Gneisenau en el 125 aniversario de su naufragio junto al puerto de Málaga'.

La charla se centrará no sólo en la tragedia, sino en el buque protagonista, correspondiente a la clase Bismarck, del que se fabricaron seis unidades. Además, con motivo de la conferencia se expondrá la maqueta a escala de la 'Gneisenau', que ha elaborado el propio conferenciante con documentos de archivos militares y civiles.

La conferencia es gratuita y la entrada, hasta completar aforo.