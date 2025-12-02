La familia de García Caparrós pide que se le considere oficialmente víctima de terrorismo

La familia de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista que murió asesinado el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga, ha registrado este martes un escrito dirigido a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, para solicitar información sobre la tramitación de víctima de terrorismo, tal y como le habían expuesto desde Presidencia del Gobierno.

En el escrito la familia expone: "En esta misiva de contestación de Presidencia del Gobierno se nos indicaba que la consideración como víctima de terrorismo se iba a trasladar a consulta y trámite a esta Dirección General de Apoyo a las Víctimas de Terrorismo, por lo que nos gustaría saber si esto se ha producido e instamos a que se nos informe de cómo podemos comenzar a hacer efectivo esta consideración de víctima de terrorismo para nuestro hermano, vilmente asesinado por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de la policía armada".

Homenaje a Manuel José García Caparrós el año pasado. / Álex Zea

Con este escrito, las hermanas de Manuel José García Caparrós, Purificación, Francisca y Dolores, esperan que se active el procedimiento en el marco de la conmemoración del 4 de diciembre, a 48 años del asesinato de su hermano.

Homenaje

De otra parte, la familia García Caparrós ha anunciado que, en señal de recuerdo y homenaje, estará en la esquina entre el Puente de Tetuán y la Alameda de Colón, en el centro de Málaga, donde cayó por última vez su hermano, el próximo jueves 4 de diciembre a las 10.00 horas.

Por la tarde la asociación ha convocado junto al Ayuntamiento de Casares una jornada de memoria y homenaje a Manuel José García Caparrós con la intervención del alcalde, Juan Luis Villalón; las hermanas García Caparrós; el recital poético musical de Lucía Sócam con el poeta Juan José Téllez, y saludos por parte del actor Salva Reina, y de los cantantes Jesús Bienvenido y Chaparro del grupo Califato 3/4.

También la familia de Manuel Garvayo, el pintor del barrio malagueño de El Perchel, donará una reproducción de la obra "Su última lucha (a García Caparrós)" al ayuntamiento de Casares, que espera realizar un memorial en la Casa Natal de Blas Infante, donde ya se encuentra el DNI original de Manuel José como símbolo de Andalucía. El acto comenzará a las 18.30 horas en el Salón de Plenos del municipio.