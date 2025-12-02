Five Guys abre su primera hamburguesería en el Centro de Málaga

La cadena de hamburguesas americana Five Guys continúa con sus planes de expansión en la provincia. La hamburguesería favorita de Obama abre su primer local en el Centro de Málaga. Y lo ha hecho en el número 6 de la Alameda Principal, antigua Pizza Hut y cerca de Burger King.

Una apertura que convierte a esta calle en punto de interes gastronómico para los amantes del fast food, ya que en apenas 500 metros se encuentran concentrados McDonald's, Burger King, Popeyes y ahora Five Guys.

Un local de más de 240 metros cuadrados distribuido en dos plantas, con capacidad para 92 personas y donde los malagueños podrán customizar su hamburguesa al gusto con hasta 15 toppings gratuitos a escoger.

Hamburguesas Five Guys

En Five Guys hay hasta "250.000 posibilidades de crear tu propia hamburguesa": de un piso, de dos, con queso, champiñones plancha, bacon o jalapeños, entre otros. O su opción más sana: burguer enrollada en lechuga.La carta también ofrece perritos calientes y sándwiches. Todo ello se puede acompañar con sus batidos: de bacon, mango, frambuesas, vainilla o mantequilla de cacahuete, etc.

Hamburguesas de Five Guys. / La Opinión

Y sus famosas patatas son cocinadas al ''estilo boardwalk”, lo que significa que se cortan a mano en el lugar todos los días y se cocinan en aceite 100% de cacahuete.

El éxito de esta famosa cadena estadounidense se basa en no usar ni alimentos congelados ni microondas. Todo se prepara cada mañana, con materia prima completamente fresca sin congeladores ni retenedores de calor.

Las patatas: producto estrella

En Five Guys, no solo las burgers son la estrella de la carta, sino que sus patatas son también las grandes protagonistas. Estas provienen de cultivos que están situados por encima del paralelo 42 norte porque, al ser noches frías y largas, el tubérculo crece mucho más lento y hace que la carne sea bastante más densa para dar más textura. Las patatas son fritas en tres fases con aceite de cacahuete.

Por otro lado, la carne de vacuno para las hamburguesas proviene de Escocia de ganado y se alimenta con cereales durante 120 días, logrando así una proporción de 80:20 de grasa magra, consiguiendo "un bonito efecto marmoleado y un delicioso sabor".

Aunque aún no sé conoce con detalle cuándo está prevista la apertura, las obras comenzarán en las próximas semanas.

Five Guys en Málaga

Con este nuevo establecimiento ya son cinco los que tiene la cadena en la provincia. El primero fue en 2020 en McArthurGlen Designer Outlet (Plaza Mayor), para más tarde abrir en Puerto La Cañada, Puerto Banús y Marbella Centro.

Popeyes

A penas un metros de Five Guys, la marca de pollo frito Popeyes ha inagurado primer establecimiento en el Centro Histórico de Málaga. Con este, es el cuarto local que tiene la cadena americana en la ciudad.

Popeyes aterriza en el Centro de Málaga. / La Opinión

Popeyes es una cadena internacional de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito. Nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, en 1972, y se ha hecho famosa por su pollo frito al estilo sureño, sus bocadillos de pollo y sus guarniciones típicas de la cocina sureña, como puré de patatas, maíz cremoso o pan de maíz.