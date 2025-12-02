La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores en el Paseo del Parque

La XIII edición de la Gran Feria Sabor a Málaga en el Paseo del Parque recibirá del 4 al 9 de diciembre al mayor número de productores de su historia. Organizada por la marca promocional de los productos locales de la Diputación de Málaga, la feria contará con un espacio de 800 metros de longitud en el que se instalarán un total de 114 casetas para productores y cinco para negocios de restauración, superando la representación de empresas desde que se celebra esta cita gastronómica.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, que ha animado a vecinos y turistas a visitar esta gran cita gastronómica que coincide cada año con el Puente de la Constitución y donde los asistentes podrán disfrutar de más de 2.000 referencias de una gran variedad de productos elaborados artesanalmente y llegados de medio centenar de municipios de la provincia.

Programa de actividades de la Feria Sabor a Málaga Programa de actividades de la Feria Sabor a Málaga

Habrá aceites de oliva virgen extra, vinos con denominación de origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', quesos de cabra y de vaca, así elaboraciones tradicionales de embutidos y derivados cárnicos, encurtidos, huevos ecológicos, panes y repostería, cafés, chocolates, mieles, mermeladas, conservas, cervezas artesanas, aceitunas y encurtidos, aguacates, cítricos, frutas y verduras ecológicas, patatas fritas, artesanas, frutos secos, pasas, complementos alimenticios y productos de cosmética natural. El horario de visita será de 11.00 a 21.00 horas.

Inauguración

Cristóbal Ortega ha asegurado "que esta gran feria agroalimentaria representa un importantísimo impulso para el sector productivo y la economía de nuestros pueblos". La inauguración por parte de las autoridades se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre a las 12.30 horas y posteriormente se procederá a entregar los premios a los ganadores de los mejores vinos con DO Málaga y Sierras de Málaga y los mejores Quesos de cabra de la provincia, cuyos certámenes se celebraron los pasados días 22 y 26 de noviembre, respectivamente.

Entre las 13.30 y las 14.00 horas, los asistentes a la Gran Feria Sabor a Málaga disfrutarán de la visita de algunos de los jugadores del Málaga Club de Fútbol y participarán en el sorteo de camisetas. Las actividades en el auditorio Eduardo Ocón se reanudarán por la tarde con una cata de aove y la cocina de las tapas creativas Kraken.

La Opinión

Jueves 5 de diciembre, Día del Mayor

La segunda jornada dará comienzo a las 11 con una emisión especial del programa de radio online 'Tarde para Todos'. A las 12 horas, la feria recibirá a medio millar de mayores llegados de los pueblos menores de 20.000 habitantes, aunque desde la delegación de Mayores han programado varios días de visita para más de 1.500 personas mayores procedentes de todas las comarcas.

El chef Samuel Perea presentará su libro 'La Memoria Gastronómica de Málaga', y las guisanderas de la provincia prepararán y transmitirán los secretos de sus recetas de antaño.

Uno de los puestos de la Gran Feria Sabor a Málaga de 2024 / Àlex Zea

Durante el almuerzo, también podrán disfrutar de la actuación en directo de algunos de los finalistas de La Mayor Estrella, el concurso de talentos de la Diputación para mayores. Habrá un gran sorteo popular y una chocolatada, y a partir de las 17 horas, mayores y asistentes podrán disfrutar de un concierto navideño, una gran 'zambombá' por María Cortés.

Viernes 6 de diciembre

Las actividades del viernes 6 de diciembre darán comienzo a las 12 horas con una cata de vinos locales acompañada de espetos. También se llevará a cabo un taller con trucos para hacer el mejor espeto malagueño; y finalmente habrá una espetada popular.

A partir de las 17 horas, la temática sobre el escenario Sabor a Málaga versará en torno a los cafés, bien en grano, al natural o molidos, un taller para los muy cafeteros en el que se dará a conocer su historia, mitos y verdades, así como prepararlo y tomarlo. Ya, a las 19 horas, la tarde descubrirá la coctelería con los últimos ingredientes incorporados: licores, jaleas, zumos y vinos.

Sábado 7 de diciembre

El sábado 7 de diciembre la Gran Feria Sabor a Málaga abre sus puertas a un nuevo hermanamiento, siendo Ávila la provincia invitada de esta edición. Tras la apertura de la zona de puestos de los productores locales a las 11 horas, el escenario del Eduardo Ocón iniciará su actividad a media mañana, momento en el que los quesos de esta región serán los protagonistas, gracias a la cata dirigida por José Luis Martín, maestro afinador de reconocimiento internacional.

Los vinos abulenses también tendrán su espacio a partir de las 13 horas y Agustín Trapero, sumiller de El Tiemblo iniciará y presentará los mejores vinos de su tierra.

Más adentrada en la hora del almuerzo, el más joven y talentoso chef de Ávila, Carlos Casillas, llevará a cabo un 'show cooking' y posterior degustación con sus mejores recetas. Tras la pausa para degustar de la rica gastronomía malagueña, bien en las zonas de restauración de la Gran Feria o en los puestos de los productores, los mejores quesos de Ávila regresan al escenario a las 17.30 horas y propondrán una cata y maridaje con sus mejores vinos.

Programa de la Gran feria de Sabor a Málaga / L.O.

A las 18.00 horas, Mayte Sánchez de Maychoco presentará sus últimos chocolates premiados, para finalizar en el auditorio con un segundo 'show cooking' del chef abulense, Carlos Casillas.

Domingo 8 de diciembre

El domingo 8 de diciembre, la jornada estará dedicada a los más pequeños. A las 12, el mejor teatro infantil traerá a Paneque el Valiente. Y seguidamente, Las Delicias de mi Noe ofrecerá un taller de cookies navideñas. Y a la hora del almuerzo, Pablo Moreno y Antonio García-Agua preparán deliciosos bocados para los más pequeños: hamburguesitas elaboradas con rulo malagueño.

Tras una pausa para degustar las mejores propuestas gastronómicas de la mano de restauradores y productores locales, el escenario principal del Eduardo Ocón se abrirá para brindar una merienda dulce y saludable, con la mejor selección para los más peques.

A continuación, a las 18 horas, se desarrollará el gran combate de los defensores del recetario malagueño, momento en el que se llevará a cabo la final del primer concurso de cocina malagueña organizado por Sabor a Málaga y en el que se enfrentarán los cocineros aficionados más valientes. Para cerrar la jornada, a las 19 horas, el flamenco más navideño en la Gran Feria Sabor a Málaga vendrá de la mano de la zambombá flamenca ofrecida por los Hermanos Hortigosa.

Lunes y martes, 9 y 10 de diciembre

El último día de feria, el lunes 9 de diciembre, la Gran Feria estará dedicada a los más jóvenes. A las 12 horas, los mejores y más jóvenes cortadores se retan en el concurso profesional de cortadores de jamón. A las 13 horas, se ofrecerá un taller de corte de jamón para los más jóvenes y seguidamente se celebrará un campeonato donde podrán ganar un lote de productos Sabor a Málaga. Posteriormente, se celebrará 'Jamón para todos', donde profesionales del corte darán a degustar este gran manjar de la provincia.

El descanso en el escenario dará pie a degustar de la rica gastronomía local durante la pausa del almuerzo, pero seguidamente, a las 15 horas, la mejor música y el mejor ambiente para los jóvenes de la provincia será ofrecida por Encarni Navarro y su zambombá flamenca.

A primera hora de la tarde, se llevará a cabo un taller de iniciación a la cata y "principios del postureo", donde los asistentes aprenderán las nociones básicas para quedar bien ante una botella de vino. Finalmente, el chef de Bocaná, Elias Tang enseñará un par de trucos para quedar como profesionales con cocina casera con tapas sencillas.