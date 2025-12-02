Así será el nuevo hotel de cinco estrellas en el Palacio de la Tinta de Málaga

En la Málaga que vive a día de hoy un auge de los hoteles de lujo, un nuevo cinco estrellas se prepara para abrir sus puertas en un edificio centenario. Y este no es otro que el emblemático Palacio de la Tinta, ubicado en La Malagueta y dónde Eurostars pretende inaugurar antes de Semana Santa -o sea, en torno a la primavera de 2026- un alojamiento de su marca de hoteles de autor Áurea.

El establecimiento contará con 141 habitaciones, de las que siete son suites y nueve junior suites. El Áurea Palacio de la Tinta está situado en rabiosa vecindad con otro cinco estrellas, el Gran Hotel Miramar, en el número 20 del Paseo de Reding. Y, desde ahí, su emplazamiento también abarca las calles Fernando Camino, por la derecha, y Keromnés, por la izquierda. En su interior, ofrecerá igualmente -entre otros espacios- un spa, una zona de restauración y ocio o una sala de convenciones de 300 metros cuadrados con capacidad para 150 personas.

Elementos históricos

Las obras de rehabilitación se desarrollan desde hace dos años y medio con la premisa de "intentar recuperar todos los elementos históricos que, con el tiempo, el uso de las oficinas había ido destrozando". Así lo explicó el arquitecto del proyecto, Daniel Isern, quien - destacó que "el ascensor es uno de los primeros ascensores que había en Andalucía y había que tratarlo con respeto". "No se podrá usar pero se dejará expuesto para que la gente lo pueda ver", expuso refiriéndose a su exhibición en la zona baja del hotel, mientras que su emplazamiento original se dedicará al ascensor que estará en funcionamiento y lo ha replicado en varios de sus detalles.

A lo largo de sus cuatro plantas y de su zona baja, el hotel se ha ido creando "desde arriba hacia abajo". "La obra ha empezado desde arriba, y desde arriba hemos ido bajando", resaltó ISern sin perder de vista la laboriosa transformación de los patios "para recuperar aberturas, colores y formas originales". "Le dan mucha luz natural al edificio, hay mucha luz en los pasillos que es algo raro de ver en los hoteles", explicó el arquitecto.

Cuando abra dentro de pocos meses, habrá culminado un proceso que despegó hace ya más de un lustro. La Junta de Andalucía sacó a subasta el Palacio de la Tinta en 2019 y se adjudicó al grupo Hotusa por 21 millones de euros.

Una de sus habitaciones ya acondicionada. / Álex Zea

Selección del personal

Por su parte, el director de zona de los hoteles Eurostars en Málaga, Javier Carrasco, adelantó que "en breve" se abrirá el proceso de selección de personal para captar "a todos los empleados que sean necesarios" en cocina, sala o recepción, por ejemplo, para la entrada en funcionamiento de este alojamiento de lujo.

Con vistas a la apertura que se pretende antes de Semana Santa, ya hay información disponible de este hotel en portales especializados y "se han abierto las ventas en unas fechas orientativas", según añadió el director de zona de la cadena.

Restaurante y terraza

A su vez, Carrasco subrayó el deseo que -en línea con el espítu de la colección Áurea para recuperar enclaves históricos- "el cliente viva una experiencia dentro del hotel". Igualmente, invitó a "todos los malagueños" a que acudan "a la cuarta planta" cuando el hotel ya sea una realidad y disfruten de la zona de restauración y ocio allí prevista para el público en general.

Sin ir más lejos, en este 'cielo' del alojamiento estará ubicado un restaurante que ofrecerá platos típicos de la cocina malagueña elaborados con productos locales, habrá bares para disfrutar de una copa o, incluso, se podrá acceder a la terraza. En esta azotea estará ubicada una lámina de agua y se podrá admirar en el horizonte la inmensidad del mar Mediterráneo.

Este establecimiento será el quinto hotel con el que cuente en Málaga capital la firma Eurostars, que también dispone de otros dos en Marbella y Estepona, respectivamente, o ronda el medio centenar de alojamientos en toda Andalucía.

Otro detalle del interior. / Álex Zea

Hoteles de autor

Al mismo tiempo, el del Palacio de la Tinta será el undécimo en todo el mundo de la marca Áurea Hotels, consagrada por el grupo Hotusa a los hoteles de autor en espacios emblemáticos. Y, de hecho, el de Lisboa convive con una valiosa colección de restos arqueológicos de todas las civilizaciones; en Budapest se ha recuperado un palacio del XIX que rinde tributo a a la emperatriz Sissi; o en Granada existen sendos Áurea que invocan a Federico García Lorca cerca de la Catedral o se transportan a los 'Cuentos de la Alhambra' de Washington Irving.

Y, si se rebusca, el Palacio de la Tinta malagueño no solo tiene relación con los caminos de hierro -como sede en sus inicios de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces- o con el líquido elemento, al haber abergado las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Sur o la posterior Cuenca Mediterránea Andaluza. Además, se le encuentra un vínculo literario con el poeta de la Generación del 27 Vicente Aleixandre, autor del poema que encumbra a Málaga como 'Ciudad del Paraiso'. Y es que su padre, el valenciano Cirilo Aleixandre, ejerció allí como ingeniero ferroviario. A Vicente Aleixandre le llamó la atención aquel lugar como un edificio “grande y destartalado“.

Precisamente, la historia del inmueble es empleada por la cadena hotelera en la información que ya promociona el inminente establecimiento: "Me ubico en la antigua sede administrativa de los Ferrocarriles Andaluces. En mi interior se imprimían y expedían miles de billetes de tren cada día. Tanta era la tinta utilizada, que los malagueños me bautizaron como el Palacio de la Tinta", se indica como si el alojamiento hablara en primera persona.