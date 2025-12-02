Casi mil viviendas de alquiler asequible se pondrán a la venta en Málaga

Un total de 984 viviendas destinadas a alquiler asequible serán puestas en el mercado en la provincia de Málaga por parte del Gobierno de España.

Estas casi mil viviendas provienen de la Sareb, la sociedad que se creó en 2012 para gestionar los activos problemáticos de entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de julio incorporar los activos de la Sareb a la entidad pública empresarial Sepes, Empresa Estatal de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado, la encargada de poner a la venta dichas viviendas.

Secuelas de la crisis

La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, destacó que de esta manera, se iban a incorporar viviendas para alquiler asequible al parque público, a la vez que se iban a reparar "las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera, del uso de estas viviendas procedentes de los desahucios de las familias para pagar el rescate financiero".

La medida también se enmarca en uno de los anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comienzos de este año: ofrecer a la ciudadanía esas viviendas en forma de alquiler asequible, es decir, que se sitúen por debajo del precio del mercado y, en ningún caso, superen el 30% de los ingresos de las familias.

"En definitiva, se trata de destinar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos a rescatar a las familias", afirmó la ministra Rodríguez tras el Consejo de Gobierno del 1 de julio.