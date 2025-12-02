El municipio de Málaga que se convierte cada año en la ‘Ciudad de la Navidad’: con 100 actividades y la mejor decoración

La Navidad ya ha llegado a la mayoría de ciudades y pueblos de la provincia de Málaga con el encendido de sus luces y el inicio de su programación festiva. Pero aún existen municipios que esperarán a este fin de semana para comenzar con sus iniciativas navideñas, como es el caso de Vélez-Málaga que, desde este viernes, se convertirá en la 'Ciudad de la Navidad'.

Para ello, encenderá su alumbrado navideño este viernes en la calle Canalejas, para lo que ha estrenado este año un pasillo de arcos luminosos con dos pases diarios de luces y música.

Fiestas navideñas del año pasado en Vélez-Málaga, la 'Ciudad de la Navidad' / Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Encendido del alumbrado navideño en Vélez Málaga

De ese modo, el encendido del alumbrado navideño se llevará a cabo a las 18.30 horas este viernes, mientras que el estreno de su espectáculo de luces y sonido se producirá a las 19.00 horas en el mismo lugar. Así, esta céntrica calle se transformará en uno de los mayores escenario navideños de la ciudad.

A estos espectáculos se sumará el 'videomapping' titulado 'Una Navidad para recordar', que se proyectará sobre la torre de San Juan, que permitirá vivir uno de los momentos más esperados de esta Navidad en Vélez-Málaga.

Más de 100 actividades para todos los públicos

Para incentivar su apuesta para convertirse en la 'Ciudad de la Navidad', Vélez Málaga ha preparado más de 100 actividades para todas las edades, que buscan llenar de cultura, tradición y ocio este rincón de la Axarquía.

Entre ellos, destaca uno de sus grandes estrenos de este año, la Casa de Hansel y Gretel, un "espacio mágico" que se instalará en la plaza de las Carmelitas y que contará con talleres, actividades y ludoteca para los más pequeños y sus familias.

Espectáculos infantiles para celebrar la Navidad en Vélez-Málaga

Además, el Mercado de San Francisco se volverá a convertir en un gran espacio infantil de teatro, música, talleres, cuentos y magia en la localidad malagueña.

Otro de sus principales reclamos será su Belén de Playmobil, que se podrá visitar de lunes a sábado, desde el 6 de diciembre hasta el 5 de enero, a excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Este espacio se podrá visitar de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.

Conciertos, pasacalles y eventos especiales para esta Navidad

De igual modo, Vélez-Málaga inaugurará su tradicional Belén municipal este viernes a las 12.00 horas, que se sumará al resto de iniciativas del municipio, entre las que se encuentran fiestas infantiles, atracciones navideñas gratuitas, pasacalles, talleres infantiles o zambombás.

A estos se unen sus monólogos, cuentacuentos, tardeo navideño, yincanas, mercadillos artesanales, coros de villancicos y conciertos como los de Marta Quintero, Encarni Navarro, Las Soles, Somos del Sur, La Flaka.

Unas actividades de ocio que tienen su punto fuerte en su gran Tardeo Navideño, en el que se celebrarán monólogos, tributos, conciertos, zambombás y "una actuación estelar" el 20 de diciembre que se dará a conocer el próximo 9 de diciembre.