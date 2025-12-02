¿En qué municipios de Málaga hay más demanda de casas rurales para este puente de diciembre?

Las casas rurales en Málaga rozarán, estos días el 63% de ocupación total, impulsadas este año por la coincidencia favorable de los festivos del sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) y del lunes 8 (festividad de la Inmaculada Concepción), según datos de la plataforma de turismo rural Ruralidays.com.

"Se ha producido un aumento de la ocupación general para estas fechas ya cercanas al invierno en casi toda Andalucía, y probablemente subirán más con las peticiones de última hora", ha explicado este martes el cofundador de Ruralidays, Félix Zea. De momento, ya superan los registros finales del año pasado, a falta todavía de varios días para el inicio del puente.

En Málaga, los visitantes eligen mayoritariamente Antequera, Periana, El Borge, Comares y Almáchar; pero también Torrox, que es muy popular por la cercanía a la costa. "En esta época del otoño, muchos viajeros buscan lugares para hacer senderismo, rutas gastronómicas e incluso catas de aceite en las almazaras", apunta Zea. Cabe recordar que esta provincia es la que tiene una mayor oferta de este tipo de alojamientos en la comunidad andaluza.

Peso de extranjeros

En cuanto al perfil del cliente, en general en Andalucía el turista es eminentemente nacional, aunque Málaga rompe la tendencia, con un 25% de extranjeros, en su mayoría holandeses, alemanes y franceses.

La estancia media, por este motivo también es diferente según se trate de visitantes nacionales o foráneos. Mientras que los españoles se ajustan más al puente, con algo más de tres noches de media, los extranjeros no dependen de los festivos y hacen estancias más largas, por encima de once noches. "De hecho, las ocupaciones largas son cada vez más habituales durante el invierno", asevera.

Las estadísticas de Ruralidays.com reflejan que el ranking andaluz para el puente lo lidera Córdoba, que estará al 75% de ocupación; seguida de Granada (70%) y Cádiz (69%). Le siguen Jaén (66%), Málaga (63%), Sevilla (62%), Huelva (61%) y Almería (44%). A nivel global, en Andalucía la ocupación será cercana al 64%, dos puntos más respecto al año anterior.

"En todas las casas que se reservan en esta época, la chimenea es el equipamiento estrella que nunca puede faltar", destaca Félix Zea.

Una casa rural en la provincia de Málaga, que alcanza más del 60% de ocupación para el puente de la Inmaculada. / L. O.

Precio y grupos

El precio medio asciende a 32 euros por persona y noche. Generalmente, se reserva en un grupo amplio de familiares o amigos, con un promedio de 6 personas por casa, entre adultos y niños.

Ruralidays.com dispone de más de 2.800 alojamientos disponibles en su cartera y es, según sus datos, la principal plataforma de turismo rural en España.