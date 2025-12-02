Noviembre se cobra su peaje en Málaga y destruye 7.100 empleos por la salida de trabajadores de la hostelería

La provincia de Málaga ha saldado el mes de noviembre con una ligera subida del paro (las listas del desempleo han sumado sólo 486 personas) pero eso no ha evitado una severa destrucción de empleo en el tejido productivo debido a la progresiva salida de trabajadores del sector servicios a medida que el otoño avanza. La caída en la afiliación a la Seguridad Social en Málaga ha sido de 7.111 cotizantes, lo que coloca el volumen medio total del mes en 742.900 trabajadores afiliados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este noviembre de 2025, sólo dos provincias en España han superado esa cifra de empleos perdidos en Málaga: han sido Baleares, con una tremenda caída de 94.457 afiliados, y Girona, con 9.521 cotizantes menos. El patrón ha sido similar al del año pasado, cuando estas mismas tres provincias, y en el mismo orden, sufrieron en noviembre las mayores subidas del paro del país.

La caída del empleo obedece fundamentalmente a la salida de trabajadores del sector de la hostelería, que ha perdido 8.376 afiliados en noviembre, pasando de los 107.152 que tenía en octubre a los 8.376 que presenta a cierre de noviembre. El hecho de que el saldo de descenso general de afiliados a la Seguridad Social en Málaga haya sido de 7.111 personas se debe a que hay otros sectores que sí han creado empleo.

Por la parte positiva, cabe resaltar la buena evolución general del mercado de trabajo en la provincia de Málaga en el conjunto de los últimos doce meses, que se traduce en un aumento de 25.552 cotizantes en la comparativa interanual con noviembre de 2024. Este incremento es el cuarto mayor de España en los últimos doce meses tras los de Madrid (107.281), Barcelona (63.323) y Valencia (54.250). El dato de afiliados en Málaga es, además, el más alto de la serie histórica para un mes de noviembre.

Trabajadores de la construcción en Málaga. / Álex Zea

Evolución del paro

En cuanto al paro, tras esta ligera subida de 486 parados (la tercera mensual consecutiva tras las de septiembre y octubre), el montante total en la provincia malagueña es de 110.837 personas desempleadas, la cifra más baja para ese mes desde 2007, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los datos del paro en Málaga muestran también una caída interanual de 9.233 parados en relación con el mismo mes del año pasado. Ese descenso a lo largo de los últimos doce meses es el cuarto más alto de España tras el de Valencia (12.046), Madrid (11.189) y Sevilla (11.033).

Por sectores, la subida del desempleo en el mes de noviembre ha estado encabezada en Málaga por los servicios, con 537 parados más, y por el colectivo de personas sin empleo anterior (donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral), que suma otros 136 desempleados. Los otros segmentos presentas ligeras caídas del paro: la construcción baja en 88, la agricultura en 77 y la industria en 22.