La nueva coctelería de la que todo el mundo habla en Málaga

Algunos proyectos nacen en despachos, otros en laboratorios… y luego están los que se fraguan entre risas, confidencias y copas compartidas. Así empezó la aventura de Ángel, Juande e Iván, tres amigos que unieron su amistad, su pasión por el buen gusto y su espíritu inquieto para dar forma a un concepto único en Málaga que acapara titulares desde el pasado 20 de septiembre. Lo que en su origen fue una idea lanzada al aire durante una previa del Málaga CF, terminó convirtiéndose —tras meses de trabajo, obras, pruebas fallidas y noches interminables— en un espacio tan especial como inesperado: Yoconda No Está, una coctelería donde nada es lo que parece y todo tiene una historia detrás.

Un nombre que es una pregunta y una invitación

¿Dónde está La Gioconda? En 1911, el mundo entero se quedó haciéndose la misma pregunta. La pintura más famosa del Louvre desapareció de un día para otro. Las sospechas se extendieron por media Europa: Picasso fue interrogado, Apollinaire terminó detenido y la intriga envolvió al incipiente arte moderno. Durante dos años, el cuadro más célebre del planeta permaneció ausente, alimentando teorías, titulares y fascinaciones.

Ángel Vita es uno de los tres socios de Yioconda No Está. / La Opinión

Esa ausencia —ese hueco que de pronto lo dice todo— es el punto de partida, el relato del concepto creativo de Yoconda No Está. En este local malagueño, la Mona Lisa tampoco aparece… pero su sombra está en cada rincón. Aquí el misterio no se observa: se bebe.

Un relato que se descifra sorbo a sorbo

Lejos de limitarse a servir bebidas, la coctelería propone un juego narrativo: cada cóctel funciona como una pista dentro de una historia reconstruida —o reinventada— a partir del famoso robo. Los clientes no solo prueban sabores originales, sino que se adentran en un pequeño expediente detectivesco donde las recetas, los ingredientes y hasta la decoración actúan como fragmentos del caso.

Ángel Vita, alma mater de la propuesta y profesional de la coctelería en lugares tan alejados como Londres o Barcelona, dejó claro desde el principio que su intención no era imitar un bar, sino crear una experiencia atmosférica. “Quería que entrar aquí se sintiera como entrar a un museo, pero uno vivo, dinámico, donde el arte no esté colgado en una pared sino incorporado en lo que consumes”, explica. Y lo ha logrado: colores intensos, guiños al cubismo, juegos de luces y hasta pequeños detalles escondidos en los marcos vacíos hacen que cada visita tenga algo de búsqueda.

La decoración del local forma parte del relato que se quiere trasmitir en Yioconda No Está / La Opinión

Málaga como protagonista silenciosa

Aunque el mito de la Mona Lisa sea universal, la esencia del proyecto mira directamente a Málaga. Después de años trabajando fuera, Ángel tenía claro que su primer proyecto debía tener un sello local. Por eso, además de las referencias al famoso robo parisino, la carta incluye homenajes discretos pero sentidos a Picasso, el malagueño más influenciado por aquel escándalo histórico, quien llegó a verse salpicado por las investigaciones policiales pese a quedar absuelto.

El local, en el centro de Málaga, se encuentra situado en calle Correo Viejo y respira un ambiente museístico que envuelve por completo. Documentos enigmáticos del robo adornan la vitrina principal, y las paredes lucen murales pintados a mano, reinterpretaciones coloridas de escenas que conectan la ciudad con la propia historia del arte. "La decoración del local va también en consonancia con toda la historia del relato, -afirma Ángel Vita- hemos hilado muchos detalles: cartas, las cajas de las cuentas, que cada una tiene una imagen del robo. Todo lo que hay en las paredes, toda la carta es una historia dentro de la gran historia que fue el robo de la Gioconda", afirma.

El local respira un ambiente museístico que envuelve por completo al cliente / La Opinión

Coctelería como oficio artístico

Para Ángel Vita, la coctelería tiene mucho de artesanía y mucho de disciplina artística. Cada bebida se concibe como una pieza única, con su propio relato y su proceso casi culinario. Inspirándose en el expediente real que mantuvo a La Gioconda fuera del Louvre durante dos años, el equipo ha construido una colección de cócteles que desglosan el robo en diferentes etapas, cada una traducida a sabores, texturas y aromas. Sospechoso Cubista, Última Sonrisa, París 3 a.m., Retratos sin Modelo... son solo algunos ejemplos de cócteles que protagonizan la carta de Yoconda No Está

Las combinaciones incluyen ingredientes inesperados: desde remolacha asada hasta espuma de mascarpone, pasando por notas de trufa o matices herbales. No es casualidad: el objetivo es aproximarse a lo que Ángel denomina “alta cocina líquida”, una forma de entender el cóctel casi como un plato de autor y es que para Ángel, la coctelería trasciende a su propio bagaje y se convierte en un arte.

El nivel de experimentación exige horas de trabajo detrás de cada creación, pruebas constantes y una dedicación absoluta a los detalles. El resultado son bebidas con carácter propio, lisas en el paladar pero complejas en el trasfondo, cada una con su pequeño papel dentro de la historia general del local.

Un santuario para los amantes de los destilados

Además de su carta narrativa, Yoconda No Está apuesta fuerte por una selección de destilados que sorprende incluso a los habituales del mundo gourmet. La barra cuenta con más de 200 referencias, muchas de ellas difíciles de encontrar: destilados de Japón, India o Jamaica; opciones infusionadas con trufa; rarezas elaboradas con mil y un ingredientes. Todo bajo una premisa clara: solo productos premium.

Cada bebida tiene su pequeño papel dentro de la historia general del local / La Opinión

Además de esos productos internacionales premium, también trabajan con productos de cercanía: "Tenemos cervezas de aquí, artesanales hechas en Torremolinos. También nos apoyamos en los productos locales", destaca Vita.

Este repertorio sirve como fuente de inspiración para los cócteles y como opción para quienes prefieren degustar el destilado puro. También permite al equipo organizar catas, maridajes y eventos temáticos, una de las grandes líneas de futuro que barajan para consolidar el proyecto.

Un local lleno de secretos

El espacio esconde además una última sorpresa: un reservado enigmático, discreto y lleno de atmósfera. Según describe Ángel, su intención es convertirlo en un pequeño salón inspirado en los rincones privados del Louvre, pero trasladado al corazón de Málaga. Allí planean realizar actividades exclusivas, presentaciones y experiencias inmersivas que amplíen aún más la narrativa central.

Yioconda No Está es un punto de encuentro para los curiosos, los amantes del arte y los fieles de la buena coctelería / La Opinión

Un proyecto nacido de la amistad y destinado a perdurar

Yoconda No Está no es solo una coctelería. Es la prueba de que las ideas que nacen entre amigos, si se cuidan, pueden transformarse en algo extraordinario. El trío fundador lo tenía claro desde el principio: querían crear un sitio donde la hospitalidad fuera tan importante como la creatividad. Un lugar cercano, con identidad, pero también con ambición.

Hoy, tras años de conversaciones y esfuerzo, su sueño se ha convertido en un punto de encuentro para los curiosos, los amantes del arte, los fieles de la buena coctelería y todos aquellos que disfrutan descubriendo historias nuevas.

Porque puede que la Gioconda no esté.

Pero en este rincón de Málaga, lo que sí está es la magia de buscarla.

Para más información

Dirección: C/Correo Viejo, 9. 29015 Málaga

Horario: de miércoles a domingo de 16.00 a 02.00 horas

RRSS: Instagram

Tiktok

X

Facebook

Ubicación: