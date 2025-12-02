Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía

Los visitantes podrán disfrutar de su Árbol Mágico, la casa de Papá Noel y atracciones para toda la familia

Sarai Bausán García

Málaga suma este año un parque navideño repleto de actividades e iniciativas que cuenta con la pista de patinaje sobre hielo más grande de toda Andalucía, lo que convierte este espacio en el más demandado y esperado por las familias para disfrutar de estas fiestas.

Así, llega a la capital malagueña el 'Parque de Navidad Hielo Azul', una iniciativa que se instalará en el Auditorio Cortijo de Torres desde este viernes y se mantendrá disponible durante todas las Navidades.

La pista de hielo más grande de Andalucía, en Málaga

De ese modo, este enclave contará con diferentes atracciones y actividades destinadas a toda la familia, que se podrán visitar todos los días desde este viernes. Entre ellas, destaca su atracción principal: su pista de hielo XXL exterior.

Una pista que se ha posicionado como la más grande de toda Andalucía y una de las de mayor tamaño de España, creada en su totalidad con hielo "100% natural".

Atracciones, un Árbol Mágico y la casa de Papá Noel en Málaga

Además, este Parque de Navidad contará con toda clase de atracciones para toda la familia, así como distintas food trucks, barras y pizzerías para que los visitantes puedan probar los mejores sabores en un ambiente navideño único.

Y entre los mayores reclamos para los más pequeños se encuentra su casa de Papá Noel, así como el Árbol Mágico, todo ello acompañado con una cuidada decoración navideña y ambientación que inunda el lugar.

Todas estas actividades e iniciativas se podrán realizar en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres desde este viernes y durante toda la Navidad. El horario para acceder a este parque es desde las 17.00 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y festivos se adelanta la apertura desde las 12.00 horas.

Precios, bonos y ofertas para disfrutar del parque navideño

Para disfrutar de la pista de hielo más grande de Andalucía, es necesario pagar una entrada de 9 euros, mientras que la organización ha dispuesto una oferta especial de cinco pases para la pista de hielo a 40 euros.

Además, el precio para montar en cada una de las atracciones del parque será de 3,5 euros, con la posibilidad de adquirir un bono de siete atracciones por 20 euros. El viaje a la casa de Papá Noel, por su parte, tendrá un precio de 5 euros.

