El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía

Málaga suma este año un parque navideño repleto de actividades e iniciativas que cuenta con la pista de patinaje sobre hielo más grande de toda Andalucía, lo que convierte este espacio en el más demandado y esperado por las familias para disfrutar de estas fiestas.

Así, llega a la capital malagueña el 'Parque de Navidad Hielo Azul', una iniciativa que se instalará en el Auditorio Cortijo de Torres desde este viernes y se mantendrá disponible durante todas las Navidades.

La pista de hielo más grande de Andalucía, en Málaga

De ese modo, este enclave contará con diferentes atracciones y actividades destinadas a toda la familia, que se podrán visitar todos los días desde este viernes. Entre ellas, destaca su atracción principal: su pista de hielo XXL exterior.

Una pista que se ha posicionado como la más grande de toda Andalucía y una de las de mayor tamaño de España, creada en su totalidad con hielo "100% natural".

Málaga estrena este año la pista de patinaje sobre hielo más grande de Andalucía / Hielo Azul

Atracciones, un Árbol Mágico y la casa de Papá Noel en Málaga

Además, este Parque de Navidad contará con toda clase de atracciones para toda la familia, así como distintas food trucks, barras y pizzerías para que los visitantes puedan probar los mejores sabores en un ambiente navideño único.

Y entre los mayores reclamos para los más pequeños se encuentra su casa de Papá Noel, así como el Árbol Mágico, todo ello acompañado con una cuidada decoración navideña y ambientación que inunda el lugar.

Todas estas actividades e iniciativas se podrán realizar en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres desde este viernes y durante toda la Navidad. El horario para acceder a este parque es desde las 17.00 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y festivos se adelanta la apertura desde las 12.00 horas.

Precios, bonos y ofertas para disfrutar del parque navideño

Para disfrutar de la pista de hielo más grande de Andalucía, es necesario pagar una entrada de 9 euros, mientras que la organización ha dispuesto una oferta especial de cinco pases para la pista de hielo a 40 euros.

Además, el precio para montar en cada una de las atracciones del parque será de 3,5 euros, con la posibilidad de adquirir un bono de siete atracciones por 20 euros. El viaje a la casa de Papá Noel, por su parte, tendrá un precio de 5 euros.