¿Sabes cuál es el plato más pedido en Málaga este 2025 según Just Eat?

El delivery sigue creciendo en España. Así lo hace saber la XIII edición del Gastrómetro de Just Eat, presentada coincidiendo con el 15º aniversario de la plataforma en España, un informe anual en el que la compañía analiza las novedades gastronómicas y los hábitos de consumo del delivery online en España.

Aunque la hamburguesa sigue siendo el plato preferido en toda España, y los makis y el durum completan el podio, estos tres se consolidan como los grandes líderes del delivery a nivel nacional. El informe también analiza las tendencias de pedidos por provincias, ofreciendo una visión detallada de los gustos gastronómicos en cada región.

Un estudio que confirma que Málaga se mantiene fiel a su identidad culinaria, donde el campero malagueño se consolida como el plato más pedido del año en Málaga.

Este bocadillo típico vuelve a imponerse sobre otras opciones populares y se refuerza como el auténtico referente del delivery en la provincia. El informe también destaca un dato clave para entender el comportamiento del usuario: el día con más pedidos en Málaga fue el 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía.

Cabe destacar, que este año, los Just Eat Awards reconoció a una bocatería de Málaga como la mejor de Andalucía y España. Se trata de Bocatería Los Delfines, estos ofrecen más de 70 platos diferentes y entre ellos su campero, disponible en hasta 15 variedades.

Los camperos de la Bocatería Los Delfines. / La Opinión

Por otro lado, el Gastrómetro destaca que el producto que más ha crecido en 2025 es la hamburguesa con queso, que se posiciona como una de las opciones más solicitadas por los usuarios de Just Eat en Málaga.

En el resto de Andalucía, los hábitos de consumo también muestran una clara personalidad gastronómica. En Sevilla vuelve a destacar el serranito, reafirmándose como uno de los bocadillos más emblemáticos de la región. En Granada, el plato más pedido es el poke, reflejo de una tendencia más fresca y global.

Por provincias

En Cádiz arrasa la pizza cuatro quesos, mientras que en Córdoba triunfan los tallarines. En Almería, los tacos se sitúan como la opción favorita, y en Huelva, al igual que en Sevilla, el serranito vuelve a ocupar el primer puesto.

A nivel nacional, el Gastrómetro indica que las preferencias culinarias siguen muy ligadas a la tradición. Los platos más representativos del país —croquetas, serranito y tortilla de patata— continúan siendo los más solicitados. Las provincias donde más se pide comida española son Soria, Sevilla y Lugo, reflejando un fuerte arraigo cultural.

Los pedidos más curiosos

El informe también revela los productos más pedidos fuera del ámbito gastronómico:

En parafarmacia y cuidado personal , destacan las toallitas, pañuelos y protector solar.

, destacan las toallitas, pañuelos y protector solar. En la categoría de flores , los ramos más solicitados son girasoles, tulipanes y rosas.

, los ramos más solicitados son girasoles, tulipanes y rosas. Para mascotas , los usuarios piden sobre todo comida húmeda para perros, arena para gatos y paté para gatos.

, los usuarios piden sobre todo comida húmeda para perros, arena para gatos y paté para gatos. En cuanto a regalos, los preferidos son los peluches, tazas personalizadas y bloques de construcción.

Tendencias gastronómicas de 2025 en España

El Gastrómetro también señala qué categorías dominan el delivery:

Las comidas más pedidas son la americana, la italiana y la turca.

son la americana, la italiana y la turca. Los platos más populares incluyen la hamburguesa, el maki y el durum.

Las bebidas más consumidas son los refrescos, la cerveza y el agua.

Entre los entrantes destacan los rollitos de primavera, las patatas fritas y las alitas de pollo.

En postres, arrasan el helado, la tarta de queso y el tiramisú.

En cuanto al crecimiento por categorías, despuntan las tiendas, los supermercados y la comida tex-mex. Entre los entrantes que más han crecido se encuentran las quesadillas, las delicias de pollo y los torreznos.