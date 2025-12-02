Programa de Navidad en Plaza Mayor: artesanía, ocio familiar y solidaridad

El Centro Comercial Plaza Mayor inicia la programación de Navidad con numerosas actividades para la familia a lo largo del mes de diciembre y que comienzan este fin de semana con un Mercado de Navidad.

Este viernes comienza el Mercado de Navidad en la plaza central del centro comercial, donde se reunirán 15 marcas locales con propuestas de moda, bisutería, decoración, belleza y fragancias.

Con esta iniciativa, Plaza Mayor refuerza su apoyo al tejido creativo y artesanal de la zona, ofreciendo a los visitantes una oportunidad para descubrir productos únicos y de proximidad durante estas fechas tan especiales.

Talleres de manualidades

Dentro del propio mercado, se impartirán dos talleres especializados:

Taller de coronas de flores: 5 y 6 de diciembre, a las 12:00 h

Taller de cerámica: 5 y 6 de diciembre, a las 17:30 h

Ambos talleres están diseñados para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la participación activa de los asistentes.

Taller infantil en Plaza Mayor

Estas Navidades, Plaza Mayor refuerza su compromiso social y educativo con una iniciativa que une creatividad infantil y solidaridad. El programa combina los talleres de creación de cuentos con la venta solidaria del libro “Mi viento interior”, conformando una propuesta navideña de responsabilidad social corporativa orientada a fomentar la imaginación, la lectura y la expresión emocional de los más pequeños.

Del 10 al 14 de diciembre, los niños podrán participar en los talleres de creación de cuentos, una actividad en la que diseñarán su propio relato navideño seleccionando personajes, escenarios y pequeñas aventuras gracias a la colaboración con la app Tale Me, una herramienta con la que Plaza Mayor trabaja para acercar la lectura y la creatividad al público infantil.

Esta actividad se enlaza con la iniciativa solidaria “Mi viento interior”, un cuento escrito e ilustrado por Tania Izquierdo e impreso por Edelvives, disponible durante todo el mes de diciembre en el centro.

Mientras el libro invita a los niños a identificar y expresar sus emociones a través de una historia cercana y sensible, los talleres les permiten trasladar esos aprendizajes a la práctica, creando su propia historia ilustrada.

Iniciativa solidaria

El libro forma parte de una acción conjunta en los centros españoles de Sonae Sierra -Plaza Mayor, Max Center, GranCasa, Luz del Tajo y Valle Real. En Plaza Mayor estará disponible hasta agotar existencias. La recaudación integra se destinará a apoyar la labor de la Fundación Aladina que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

“Estas fechas son muy especiales para nuestros visitantes y en Plaza Mayor queremos ofrecerles una Navidad que combine tradición, creatividad y solidaridad. Nuestro objetivo es seguir siendo un lugar de encuentro para las familias y para el talento local”, señala Rafael Luque Perea, gerente de Plaza Mayor.

Decoración de Navidad

Además, el centro se convierte en un escenario lleno de encanto, con un árbol de Navidad de 14 metros de altura que puede recorrerse por dentro, ofreciendo una experiencia inmersiva. La decoración tradicional, con elementos naturales, detalles florales y un juego de luces rojas y verdes, envuelve todo el espacio en un cálido ambiente navideño. Además, se añade un buzón mágico para que los más pequeños puedan depositar sus cartas a Papá Noel o a Sus Majestades los Reyes Magos.

Con esta propuesta, Plaza Mayor vuelve a consolidarse como un destino imprescindible durante las fiestas, combinando ocio familiar, talento local y compromiso social para ofrecer una experiencia navideña completa y memorable.