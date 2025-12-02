El PTA de Málaga recibe el 'Startup Ecosystem Star’ en París y se codea con la élite mundial de innovación

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en Málaga, ha sido reconocido este martes como una de las 36 organizaciones globales "Stars" en los SES Awards 2025 dentro en la categoría "Pioneering Innovation Policy, Top Talent & Research". Este reconocimiento hace referencia al liderazgo, las políticas de innovación pioneras y su impacto real en el desarrollo de startups. La ceremonia se ha celebrado en la sede de la International Chamber of Commerce (ICC) en París, en colaboración con la OECD y la Comisión Europea, y con el apoyo de Microsoft.

Los SES Awards, en su tercera edición, reconocen el liderazgo ejemplar y las mejores prácticas entre organizaciones e individuos que impulsan la innovación y el emprendimiento en todo el mundo, con special énfasis en los esfuerzos del sector público para fomentar ecosistemas de startups dinámicos, competitivos y de alto impacto. Entre los ganadores de los SES Awards 2025 se encuentran otras organizaciones de prestigio mundial, como Westminster City Council (Reino Unido), EIT Digital (Bélgica), Invest Atlanta (Estados Unidos) o Cradle Fund (Malasia).

"Los ecosistemas de startups son la infraestructura de la economía del futuro. La diversidad y calidad de los ganadores de este año demuestra cómo la capacidad de innovación se está expandiendo globalmente, impulsada por organizaciones comprometidas con fomentar el emprendimiento, el talento y la competitividad a largo plazo", ha explicado Marco Marinucci, CEO y fundador de Mind the Bridge, una de las instituciones organizadora

El PTA, también conocido como Málaga TechPark y dirigido por Felipe Romera, se consolida así como un hub de innovación que marca un estándar internacional en políticas de innovación pioneras, desarrollo de talento de primer nivel y apoyo integral a startups, a la altura de referentes mundiales como Silicon Valley, Munich Innovation Ecosystem o Start-up Colorado.

El PTA de Málaga, "un ecosistema bien construido"

El premio ha sido recogido en París por la directora de Relaciones Internacionales de Málaga TechPark, Sonia Palomo. “Este reconocimiento demuestra que un ecosistema bien construido, con visión estratégica y colaboración público-privada, puede competir con los principales hubs de innovación del mundo. Málaga TechPark sitúa a nuestra ciudad y a España en el mapa global de la innovación, apoyando a startups y empresas para que transforman ideas en impacto real", ha destacado.

El PTA de Málaga acoge más de 715 empresas y emplea a 27.940 profesionales. En 2024 cerró el año con una facturación de 4.181 millones de euros, lo que representa un incremento del 21% respecto al año anterior. Su alcance va mucho más allá de España, con presencia indirecta o relaciones con 211 ciudades en 77 países de Europa, Asia, Norteamérica, Latinoamérica, África y Oceanía. Esta red internacional dinámica de colaboración permite recibir delegaciones de universidades, instituciones, gobiernos y otros parques tecnológicos de todo el mundo, consolidando su influencia y presencia global.

Gran aportación al PIB de Málaga y Andalucía

Según un informe presentado hace una semana y que analiza datos de 2023 (los últimos a nivel empresarial que están en los registros mercantiles), la aportación total del también conocido como Málaga TechPark al PIB andaluz sería de 4.836 millones de euros, la producción estaría en 10.119 millones y su contribución al empleo sería de 70.968 puestos de trabajo.

Con estas cifras, el parque sería el dinamizador del 10,68% del PIB de la provincia de Málaga y del 9,64% de su empleo. Las cifras son aún más llamativas si se aplican sólo al caso de la capital malagueña, con un 34,9% del PIB local y un 31,5% del total de trabajadores.

El director general del PTA de Málaga, Felipe Romera, y la consejera de Economía, Carolina España, este martes en la presentación del informe de impacto económico.. / La Opinión

La capacidad de la tecnópolis malagueña para atraer inversión especializada se refleja en proyectos como la implantación del centro de semiconductores del centro belga Imec, reforzando su papel estratégico en sectores tecnológicos clave y consolidando su función como motor económico que genera empleo, desarrollo tecnológico y estabilidad a nivel regional y nacional.