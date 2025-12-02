Quirónsalud Málaga, primer hospital de Andalucía en lograr la certificación de nivel ‘Excelente’ de la ACSA

El Hospital Quirónsalud Málaga ha obtenido la Certificación de Calidad nivel ‘Excelente’ de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), el máximo reconocimiento otorgado por esta organización pública de evaluación y certificación.

El centro malagueño se convierte así en el primer y único hospital, tanto del ámbito público como privado, que lo ha conseguido hasta el momento en Andalucía, lo que lo consolida como “uno de los centros hospitalarios de referencia” tanto de la comunidad autónoma como a nivel nacional, según ha informado el centro a través de un comunicado.

Obtener esta acreditación de nivel ‘Excelente’ de la ACSA certifica que el hospital cumple con los estándares más exigentes en materia de seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, derechos del paciente, continuidad asistencial, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización en la atención sanitaria.

Aspectos clínicos y de gestión

Desde el centro destacan que este modelo aborda directamente aspectos clínicos y de relación con el paciente y, al mismo tiempo, fomenta la mejora en procesos que afectan la gestión integral de una organización.

De manera que, ha sido el “esfuerzo conjunto” de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo del Hospital Quirónsalud Málaga lo que le ha llevado a superar los estándares exigidos para la obtención del nivel ‘Excelente’, la categoría más alta del modelo de certificación.

Un aspecto clave para la obtención de esta certificación de calidad es que el Hospital tiene en cuenta la opinión del paciente como elemento clave en la planificación de estrategias de mejora, mediante la elaboración de encuestas y entrevistas a pacientes o briefings diarios de los distintos equipos.

Garantía para los pacientes

“Esta certificación supone una garantía adicional para los pacientes del Hospital Quirónsalud Málaga, ya que avala protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, atención personalizada y centrada en la experiencia del paciente, circuitos asistenciales seguros, eficientes y coordinados, mejora continua en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, un equipo profesional altamente cualificado y en formación constante, así como compromiso con la innovación, la investigación y la mejora continua”, han afirmado desde el hospital.

Asimismo, han resaltado que el centro mantiene un plan estratégico orientado a la innovación clínica, el avance tecnológico (incluyendo equipamiento de última generación) y la creación de entornos asistenciales que priorizan la comodidad y seguridad del paciente. “La obtención del nivel Excelente evidencia el impacto real de estas mejoras en la práctica clínica diaria”, han subrayado.

¿Qué es la ACSA?

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) es una organización pública de evaluación y certificación adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Su modelo certifica procesos clínicos, seguridad, relación con el paciente y gestión integral de las organizaciones sanitarias.

La ACSA cuenta con triple acreditación internacional ISQua-IEEA y acreditación ENAC para sus manuales de estándares, lo que convierte su modelo en uno de los más rigurosos a nivel internacional.

Tres niveles

La Agencia establece tres niveles de certificación: Avanzado, Óptimo y Excelente. El nivel Excelente, obtenido por el Hospital Quirónsalud Málaga, representa un cumplimiento sobresaliente en, seguridad, liderazgo, innovación y resultados.

Actualmente, de entre los hospitales certificados por ACSA, públicos y privados, Quirónsalud Málaga es el único centro hospitalario en Andalucía que ha alcanzado esta categoría, lo que, según el centro, le sitúa como “referente regional y nacional”.