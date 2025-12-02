Patrimonio
La Reina Victoria Eugenia regresa a la Hacienda Santa Tecla de Málaga
Miembros de la asociación ecologista Ciriana actúan como modelos del fotógrafo Juan Antonio Subires, para denunciar el deterioro de los jardines históricos de Churriana y de la playa de Arraijanal
En la entrada del ruinoso edificio principal de la Hacienda Santa Tecla, asoman las figuras, con vestidos de época, de los churrianeros que encarnan a Tecla Gayen y los recién casados reyes de España Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que en la vida real visitaron la finca.
Y una curiosidad: la copa de vino que sostiene el monarca es de las propias bodegas de la familia Gross, los antiguos propietarios de la finca; que han querido tener un detalle con esta iniciativa.
"Lo hicimos el año pasado, mucho antes de que se diera a conocer la serie de televisión, cuenta Maricruz Torres, portavoz de la asociación ecologista Ciriana.
La de los Reyes de España en Santa Tecla es una de las 17 fotografías que hasta el próximo 5 de enero pueden verse en la antigua Casa de la Cultura, en la calle Torremolinos, y que acompañan la 14ª edición mercadillo navideño de libros de Ciriana.
La muestra de estas fotografías artísticas documentales lleva por título 'Benditos Ignotos' y ha sido posible gracias al fotógrafo churrianero José Antonio Suvires, presidente de la Sociedad Fotográfica de Málaga. El artista ha contado con la colaboración como modelos de 11 miembros de Ciriana, así como de otros siete que han colaborado con la exposición.
Como explica Maricruz Torres, la exposición quiere aprovechar para reivindicar y dar a conocer jardines históricos de Churriana como los de la Hacienda Santa Tecla, o los de la desaparecida Hacienda Santa Isabel, en San Julián, que perteneció a la conocida economista e hispanista Marjorie Grice Hutchinson y su marido.
Como recordó la portavoz de Ciriana, "se supone que el Ayuntamiento iba a hacer un parque en esos jardines, algo que se anunció en 2021". Los dos jardines tienen árboles con máximo grado de protección arbórea "pero están abandonados", lamentó.
Maricruz Torres también aprovechó para criticar tanto la dificultad para poder pedir cita y visitar los jardines históricos de El Retiro de Churriana, Bien de Interés Cultural, así como el hecho de que no se puedan publicar fotos de su estado, que, al menos cuando se abrieron al público, no pasaban por su mejor momento.
La exposición de fotos también ha servido para inmortalizar escenas artísticas en la zona de la necrópolis romana de Arraijanal, así como en la misma playa virgen de Arraijanal, en la que se ha escenificado una 'pesca de basura'. Para Maricruz Torres, el emplazamiento es excepcional, por la vecindad además con el yacimiento fenicio del Cerro del Villar. "Pero en la necrópolis romana han movido áridos y el parque litoral de Arraijanal sigue sin hacerse".
'Benditos Ignotos' es también un canto a la lucha ciudadana de Churriana por su Patrimonio. Como destaca Maricruz Torres, la exposición se ha costeado con fondos propios de Ciriana, y de las 20 fotos iniciales de las que se componía la exposición, sólo pueden mostrarse 17 por el pequeño tamaño de la sala donde también se encuentra el mercadillo navideño.
