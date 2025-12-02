Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños

Málaga ha acogido este fin de semana en uno de sus nuevos restaurantes más lujosos el cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo, que hizo que distintas personalidades del mundo del arte, la empresa y la política se trasladaran a la capital malagueña para disfrutar del evento.

El restaurante encargado de albergar esta celebración, y con el que Martínez de Irujo guarda una estrecha relación al haber creado en conjunto su primera marca de vajillas, es Sushita Chinitas, localizado en pleno Centro de la ciudad.

Un restaurante con clientes como la reina Sofía o Mónica Cruz

Se trata de un exclusivo restaurante japonés que supone la primera incursión fuera de Madrid de Sushita, la cadena de sushi más famosa de la capital que tiene entre sus clientes a figuras como la reina Sofía, Mónica Cruz o Lorenzo Caprile.

Este negocio abrió sus puertas en Málaga el pasado mes de noviembre tras el cierre del restaurante 'El Chinitas', en calle Moreno Monroy, llevando hasta la ciudad malagueña un establecimiento que se ha convertido en sinónimo de lujo, interiorismo exclusivo y clientela VIP.

Visita a Málaga para celebrar el cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo

Este prestigioso enclave fue el escogido por Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños este pasado fin de semana, cuando Sushita Chinitas recibió a las figuras más destacadas del ámbito cultural, empresarial e institucional para una velada llena de celebraciones.

Eugenia Martínez de Irujo elige un restaurante de Málaga para celebrar su cumpleaños / Sushita Chinitas

En concreto, el cumpleaños se celebró en el espacio privado para fiestas y eventos que tiene Sushita Chinitas en Málaga, que cuenta con una decoración marcada por los tonos azules, fibras naturales y guiños a la artesanía mediterránea, lo que permitió a los allí presentes disfrutar de una velada "íntima, elegante y festiva".

Así fue el cumpleaños de Eugenia Martínez de Irujo en Málaga

Entre los momentos más destacados de la jornada se encuentra la actuación de flamenco que reunió a varios artistas destacados, como Tomasito, Fernando Soto, Mara Rey, Sandra Rincón y Rafael Sordera.

Los artistas ofrecieron un espectáculo único que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la noche, en la que también se pudo disfrutar de un cóctel con los platos más emblemáticos del restaurante.

Una jornada repleta de buenos momentos y elegancia para el que la propia Eugenia Martínez de Irujo no ha tenido más que alabanzas: "Un cumpleaños inolvidable en el nuevo restaurante y tienda de vajillas Eugenis&Sushita. Tan bonito y espectacular en Málaga maravillosa".