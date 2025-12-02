¿Cuáles son los medicamentos más difíciles de encontrar en las farmacias de Málaga?

El problema de desabastecimiento de medicamentos sigue muy presente en la provincia de Málaga y en todo el país. Sin embargo, en las últimas semanas se ha detectado un cambio de tendencia en la provincia en cuanto a cuáles son los fármacos más buscados y, por lo tanto, más difíciles de conseguir.

Según el último informe elaborado por LUDA Partners, la Red Digital de Farmacias que permite localizar de forma inmediata medicamentos desabastecidos, antibióticos, los antidepresivos y antiglaucoma se han convertido en los medicamentos con mayores problemas de disponibilidad en las farmacias malagueñas a la entrada de las navidades.

Esto supone un giro en el patrón de desabastecimiento que había dominado durante el último año, cuando fármacos como Ozempic —impulsado por su popularidad para la pérdida de peso— lideraban las listas de problemas de suministro.

Tratamientos para la diabetes

Los últimos datos analizados muestran que los tratamientos para la diabetes han experimentado en el último mes un descenso en el número de faltas reportadas por las farmacias, lo que indica una cierta recuperación del suministro. De manera que, Ozempic ha dejado de ser el medicamento con mayores problemas de suministro en España.

No obstante, desde LUDA Partners advierten que, aunque en las últimas semanas se ha conocido que el suministro de Ozempic ha empezado a normalizarse, el problema del desabastecimiento de medicamentos no ha desaparecido, sino que se trata de una "situación cronificada", que impacta especialmente en tratamientos para patologías crónicas, aunque no exclusivamente en ellos.

Los tratamientos para la diabetes mejoran su suministro y Ozempic deja de ser el fármaco con más problemas / L.O.

Problema nacional

“La mejoría en algunos medicamentos muy mediáticos no significa que el problema esté resuelto”, indican en un comunicado, en el que recuerdan que, según los datos de la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cerca de 1.000 presentaciones se encuentran actualmente afectadas por problemas de suministro en España.

Frente a la mejoría registrada en los tratamientos para la diabetes, otras categorías van a peor. Los tratamientos para patologías crónicas como la depresión y la epilepsia están registrando un “aumento de las faltas”, lo que convierte a estos pacientes en los más afectados por la actual situación de problemas de suministro.

Farmacias malagueñas

En el caso de Málaga, el último estudio realizado por LUDA Partners revela que los antibacterianos de uso sistémico —antibióticos— son actualmente los más buscados en la provincia. En las últimas semanas, el 9% de los medicamentos localizados mediante esta tecnología pertenecen a este grupo. Entre ellos, destaca especialmente Furantoina, que es utilizado para el tratamiento de infecciones de orina.

El segundo puesto lo ocupan los tratamientos para la depresión, que suponen ya alrededor del 7% de las localizaciones, con Anafranil a la cabeza, tras haberse convertido durante el verano en uno de los medicamentos con mayor número de faltas de suministro en España.

Los siguientes fármacos más buscados son aquellos destinados a los pacientes con glaucoma, que, según el último estudio, representan también en torno al 5% del total de productos localizados. Dentro de este grupo, Brimvera se ha convertido en uno de los medicamentos más difíciles de conseguir.

Medicamentos en una farmacia. / L.O.

Desde LUDA Partners destacan que, solo en el último mes, la herramienta ha localizado 2.784 presentaciones y productos sanitarios únicos diferentes, lo que para la plataforma “evidencia la gran variedad de medicamentos y productos que están sufriendo problemas de suministro en España”.

Además de los ya mencionados, entre los fármacos más afectados resaltan también Colircusi, Kreon, Gabapentina e Itragerm, utilizados para el tratamiento de distintas patologías y que, en muchos casos, forman parte de tratamientos de larga duración.

Causas del desabastecimiento

En cuanto al problema del suministro de medicamentos, explican que no se trata de una situación exclusiva de España sino que también ocurre en otros países europeos, especialmente en cuanto a tratamientos crónicos y esenciales, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias.

Respecto a los motivos que se encuentran detrás de este fenómeno, recuerdan que los expertos coinciden en que son “causas estructurales” difíciles de corregir a corto plazo, como la deslocalización de buena parte de la producción fuera de la Unión Europea y las tensiones recurrentes en la cadena logística global. A esto se suman factores como el aumento de la demanda, los ajustes en los precios o determinados problemas regulatorios

La herramienta de LUDA Partners, creada por y para farmacéuticos en 2017, está disponible en una de cada cinco farmacias de Málaga, repartidas por toda la provincia. En total, cuenta con una red de más de 3.700 farmacias en todo el país.