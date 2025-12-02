Los dos últimos edificios que quedan en La Coracha ya son patrimonio arquitectónico

La estampa de las antiguas postales de La Coracha, demolida definitivamente en los años 90 con la construcción del túnel de la Alcazaba, sobrevive en la memoria de quienes la conocieron y en la traza arquitectónica de los dos únicos edificios que aún se mantienen en pie y que desde este martes cuentan con Grado 1 de protección arquitectónica, reconociendo así su valor como patrimonio urbano de la ciudad. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento ha aprobado este reconocimiento en la reunión celebrada este martes.

Esta modificicación de elementos, que se incluía en el vigente PGOU, se ha llevado a cabo a propuesta de Juan Jesús Ortega Ruiz, propietario de la Casa de Vinos La Odisea, situada en uno de los inmuebles que se benefician de esta nueva calificación. Urbanismo reconoce también, de este modo, la categoría residencial de este edificio, aunque estaba destinado a este uso desde hace años.

El Ayuntamiento ha informado a través de un comunicado de que el expediente "también determina la protección del conjunto edificatorio que conforman los inmuebles situados en los números 1 y 2 de la subida a La Coracha, de modo que se amplía la protección del conjunto edificatorio, que pasa protección ambiental a protección arquitectónica de Grado 1".

La Casa de Vinos Odisea es un tesoro arquitectónico del siglo XVIII, situado en pleno corazón de la ciudad. Declarado en 1970 Patrimonio Artístico malagueño, por su arquitectura típica. Se trata de una casa que data del año 1750, y cuya titularidad ha sido siempre familiar durante más de 300 años. Hace 40 años, los planes urbanisticos querían reducir este edificio a escombros, como ocurrió con el resto de casas del barrio, y fue cuando empezó la lucha de la familia Ortega Ruiz.

La nueva protección también afecta al edificio anexo, sede actual de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, que fundada en 1976, tiene como fines impulsar las tradiciones y costumbres populares malagueñas, como los beneles y nacimientos, la mujer de mantilla española en Semana Santa o la ofrenda floral a la Virgen de la Victoria, en septiembre, entre otras actividades.