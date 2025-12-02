Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Análisis

La UMA obtiene la máxima calificación de la Fundación Haz por su transparencia en el ejercicio 2025

La Universidad de Málaga ha recibido el 'sello T' de transparencia con tres estrellas, tras superar el 90% de los indicadores evaluados por la Fundación Haz, que analizó la información pública del centro

La Universidad de Málaga logra la máxima calificación en transparencia de la Fundación Haz: el sello T con tres estrellas tras cumplir el 95% de los criterios analizados.

La Universidad de Málaga logra la máxima calificación en transparencia de la Fundación Haz: el sello T con tres estrellas tras cumplir el 95% de los criterios analizados.

EP

Málaga

La Universidad de Málaga (UMA) ha obtenido el 'sello T' de transparencia con tres estrellas, el nivel más alto que concede la Fundación Haz para evaluar la claridad y accesibilidad de la información pública ofrecida por las universidades españolas.

Según señala la UMA en un comunicado, el análisis, referido al ejercicio 2025, otorga a la universidad malagueña una puntuación total de 59 puntos sobre un máximo de 62, lo que equivale a un 95% de cumplimiento de los indicadores establecidos.

En esta edición, un total de 21 universidades (18 públicas y tres privadas) han sido certificadas con la categoría T, que reconoce a aquellas instituciones que superan el 90% de los ítems evaluados.

El modelo de la Fundación Haz analiza una treintena de indicadores agrupados en diez áreas, que abarcan desde la planificación estratégica y la composición de los órganos de gobierno, hasta la información económica, los resultados académicos o los mecanismos de comunicación con la comunidad universitaria.

Entre los criterios examinados se encuentran la publicación del Plan Estratégico 2025-2030, los datos sobre personal y bandas salariales, los acuerdos de los órganos de gobierno, los estatutos, la dotación presupuestaria del Consejo Social, los informes de responsabilidad social y supervisión, y los códigos éticos y de conducta.

La evaluación también valora la existencia de unidades responsables del cumplimiento normativo, en este caso la Secretaría General, que dirige la política en materia de transparencia, la publicidad de los actos de los órganos de gobierno y garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública; y el Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Gabinete del Rector, encargado a través del Servicio de Comunicación de las acciones de publicidad activa en el Portal web de Transparencia.

En el ámbito académico, los indicadores analizan la información sobre oferta y demanda de plazas, la evolución de la matrícula, el perfil y origen del profesorado, los canales de comunicación con el alumnado y la información sobre becas.

En el terreno económico, se revisa la publicación del presupuesto, los estados financieros, la memoria de cuentas y los informes de auditoría externa.

Asimismo, la Fundación Haz evalúa la transparencia en los resultados de investigación, el rendimiento académico de los estudiantes, los índices de satisfacción, la presencia en rankings internacionales, la movilidad del alumnado y los datos de inserción laboral de los titulados.

La distinción obtenida por la UMA garantiza que "la institución cumple con los principios de visibilidad, accesibilidad, actualidad e integralidad de la información", considerados esenciales para fortalecer la confianza de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general.

Según la Fundación Haz, las universidades calificadas con el sello T ofrecen información "completa, actualizada y fácilmente localizable", lo que facilita el escrutinio público y contribuye a mejorar la rendición de cuentas de las instituciones de educación superior.

TEMAS

