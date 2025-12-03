Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago

El parque urbano más grande de Andalucía ya ha abierto sus puertas en Málaga. Se trata del Gran Parque de Mijas, un paraje natural compuesto por 270.000 metros cuadrados que cuenta con un gran lago navegable, rocódromo, zonas infantiles, carriles bici y senderos.

Fue el pasado fin de semana del 22 y 23 de noviembre cuando este parque arrancó su actividad por primera vez con la celebración de un evento nacional del parkour. Pero lo hizo con algo más de la mitad de su superficie total visitable.

Áreas infantiles y espacios para familias en el Gran Parque de Mijas

Esto se debe a que aún se continúan haciendo pruebas de aforo y seguridad en el lugar pero, una vez que finalicen, se llevará a cabo la inauguración oficial con la apertura de todas las instalaciones en su conjunto.

El gran parque de Mijas / L.O.

La entrada a este entorno en el que ya se pueden visitar la mayoría de sus instalaciones, como sus parques infantiles para todas las edades, carriles bici y de patinaje, y senderos de paseo es completamente gratuita y libre.

Instalaciones deportivas en el nuevo parque de Málaga

El parque contará con diversas entradas tras su inauguración oficial pero, por el momento, la llegada al paraje se debe realizar por su acceso principal, situado junto al enorme aparcamiento que tiene.

En sus 270.000 metros cuadrados de extensión, este parque contará, además de con parques infantiles con toda clase de toboganes, columpios y atracciones, con pistas de running, skate park y un rocódromo.

La riqueza natural del parque: árboles y plantaciones

A esto se sumará una amplia riqueza natural, que estará compuesta por 2.900 ejemplares con toda clase de plantaciones, que hacen de este entorno uno perfecto para disfrutar de un agradable día al aire libre.

Pero si un entorno se presenta como uno de los mayores atractivos del parque es su gran lago navegable, para el que se pondrá en marcha un servicio de barcas para recorrer el estanque.

La zona deportiva del gran parque de Mijas cuenta con un skate park, carril bici y de patinaje, y un rocódromo. / L.O.

Además, este enclave también cuenta con un auditorio al aire libre con capacidad para unas mil personas sentadas en el que se llevarán a cabo actuaciones musicales, festivas y de teatro.