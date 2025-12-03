Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acompañamiento a los menores en Urgencias: el Hospital Materno de Málaga crea un nuevo servicio de voluntariado

A partir de hoy, un equipo de personas voluntarias de AVOI estará todas las tardes de lunes a viernes para hacer más agradable la espera a los pacientes y a sus familiares

Arancha Tejero

Málaga

Los voluntarios desempeñan un papel esencial dentro de los hospitales y se convierten en un apoyo clave para los menores y sus familias. Por este motivo, el Materno Infantil de Málaga ha decidido poner en marcha un nuevo servicio de voluntariado en el área de Urgencias Pediátricas.

De esta manera, los voluntarios podrán acompañar a los más pequeños no solo durante su ingreso en planta, sino también durante las esperas en este servicio, por el que cada año pasan aproximadamente 120.000 niños.

Se trata de una iniciativa desarrollada en colaboración con la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) y con el apoyo de la Fundación ‘La Caixa’, que tiene como objetivo ofrecer “acompañamiento emocional, juego y apoyo básico” a los pacientes que acuden al dispositivo asistencial de urgencias.

Acto de inauguración

Para inaugurar este nuevo servicio de voluntariado se ha celebrado un acto en las instalaciones de Urgencias de Hospital Materno Infantil, que pertenece al Hospital Regional Universitario de Málaga.

El evento ha contado con la presencia de la subdirectora médica del hospital, Natalia Mena; el jefe de servicio de Pediatría de la unidad de Cuidados Críticos y Urgencias, José Camacho; el presidente de AVOI, Juan Carmona junto a Desirée Montoya, fundadora de la asociación, y el director del Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Antonio Caballero.

Voluntariodo de tarde

Desde este miércoles, el servicio de Urgencias dispondrá de un equipo de personas voluntarias que prestarán servicio de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. “Con esta ampliación, el voluntariado de AVOI llegará también a los miles de menores que cada año pasan por las Urgencias del centro”, ha señalado el centro en un comunicado. 

Durante la inauguración, los representantes institucionales destacaron el valor añadido que aporta esta iniciativa a la experiencia del paciente pediátrico y a sus familias, especialmente en momentos de incertidumbre o espera prolongada. 

Apuesta por la humanización

La subdirectora médica, Natalia Mena, subrayó que el voluntariado se integra en la estrategia de humanización del centro y en su compromiso por mejorar el bienestar emocional de los menores atendidos.

Por su parte, AVOI señaló que el nuevo servicio supone “un paso natural” en su trayectoria de acompañamiento a la infancia hospitalizada, y agradeció la implicación de Fundación “la Caixa”, cuyo apoyo permitirá consolidar y ampliar el proyecto.

