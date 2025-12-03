Conciertos, zambombas y eventos en Málaga: así será la Navidad de 2025 en la ciudad
El programa de Navidad 2025 del Ayuntamiento de Málaga incluirá la actuación de artistas malagueños en conciertos y zambombas, así como la tradicional Fiesta Mayor de Verdiales.
El Ayuntamiento de Málaga ha presentado el programa oficial para la Navidad 2025, que incluye más de un centenar de actividades gratuitas para todas las edades: conciertos, zambombas, espectáculos de luz y sonido, cuentacuentos, fiestas infantiles y los grandes eventos navideños, que se celebrarán en el Centro Histórico, pero también en los distritos.
La concejala Teresa Porras, acompañada de artistas y colectivos participantes, ha detallado una programación que se desarrollará hasta el 6 de enero y que busca apoyarse en artistas malagueños para las distintas actividades.
Conciertos, zambombas y actividades culturales en Málaga
La Navidad llega a la Alameda
Del 7 al 8 de diciembre a las 19.30 horas,
Sábado, 6 de diciembre
RAUL PALOMO. “LA NAVIDAD QUE SIENTO”.
Domingo, 7 de diciembre
ÁNGELES DE TRAPO. “MRS. SCROOGE”
Lunes, 8 de diciembre
MACARENA ALBARRACÍN “QUE SIEMPRE SEA NAVIDAD”
Zambombas en el Centro Histórico
Plaza de Félix Sáenz (19.00 horas)
- 12 de diciembre: Zambomba La Boterita
- 13 de diciembre: Hermanas Alarcón
Plaza de la Merced (19.00 horas)
- 17 de diciembre: Blanca Trillo
Soho (19.00 horas)
- 18 de diciembre: Virginia Gámez
- 19 de diciembre: Encarni Navarro
Pastorales en el Centro Histórico, de 18.00 a 20.00 horas
Calle San Juan, Plaza Félix Sáenz, Calle Nueva y Plaza de las Flores.
- Pastoral Isabel López Mayorga: días 10 y 11 de diciembre.
- Pastoral Los Prados: días 17 y 18 de diciembre.
Plaza de Uncibay, Calle Granada, Plaza del Carbón, Molina Lario y Plaza del Obispo
- Pastoral Amigos del Beta: días 19 y 20 de diciembre
XXX Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música
- Lugar: Iglesia de los Mártires
- Actúa: Lourdes Benítez (soprano)
- Dirección: Francisco Miguel Haro Sánchez.
- Fecha: 14 de diciembre · 19:00
Ciclo “Música en Navidad”, en la Plaza de la Constitución (20–29 diciembre)
Sábado 20 de diciembre
- 19:00 h. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA
- 20:30 h. MIGUEL ASTORGA “MÁLAGA EN NAVIDAD”
Domingo 21 de diciembre
- 19:00 h. ZAMBOMBA LOS DE SIEMPRE
- 20:30 h. CELIA LÓPEZ “CANDELA VIVA”
Lunes 22 de diciembre
- 19:00 h. ZAMBOMBA ANTONIO DE VERÓNICA
- 20:30 h. PROYECTO ORQUESTAL PROMÚSICA
Martes 23 de diciembre
- 19:00 h. PANDA JOTRÓN Y LOMILLAS
- 20:30 h. ZAMBOMBA ROCÍO ALBA
Jueves 25 de diciembre
- 19:00 h. MÁLAGA BRASS BAND
- 20:30 h. ZAMBOMBA HERMANOS ORTIGOSA
Viernes 26 de diciembre
- 19:00 h. ENAGUAS POR NAVIDAD
- 20:30 h. ZAMBOMBA ANTONIO SOTO
Sábado 27 de diciembre
- 19:00 h. ESCUELA DE JAZZ
- 20:30 h. ZAMBOMBA ISABEL GUERRERO
Domingo 28 de diciembre
- 19:00 h. MARÍA CORTÉS “SEMBLANZA NAVIDEÑA”
- 20:30 h. ZAMBOMBA FAMILIA BALLESTEROS
Lunes 29 de diciembre
- 19:00 h. GOSPEL IT
- 20:30 h. ÁNGELES DE TRAPO “HISTORIA DE NAVIDAD”
Cuentacuentos, títeres y fiestas familiares
Cuentacuentos teatralizados de Andersen
- Fechas: 19 y 20 de diciembre
- Horas: 19:00 y 19:30
- Punto de encuentro: Acera de la Marina (Estatua H.C. Andersen)
- Grupos: 25 personas
- Inscripción: info@eventosconhistoria.com
- · Tel.: 667 428 233 · WhatsApp: 674 022 580
Gran Fiesta Infantil de Navidad
- Lugar: Plaza Enrique García Herrera
- Fecha: 22 de diciembre
- Horario: De 19.00 a 20.00 h.
- Actividad: Teatro de títeres Peneque (Cía. Miguel Pino)
Fiesta Mayor de Verdiales y grandes citas navideñas
Encuentro de Verdiales en Navidad
- Lugar: Parque Artesanal (Puerto de la Torre)
- Fecha: 14 de diciembre
- Hora: 12.00 horas
LXIV Fiesta Mayor de Verdiales
- Lugar: Auditorio Parque Andrés Jiménez Díaz (Puerto de la Torre)
- Fecha: 28 de diciembre
- Hora:12.00 horas
Campanadas y celebración de Año Nuevo
- Lugar: Plaza de la Constitución
- Fecha: 31 de diciembre
- Actividades:
- Campanadas de la Suerte
- Música en vivo con Orquesta Señor Mirinda
- Reparto de uvas y cotillón desde 21:30
Navidad en el Jardín Botánico
El Jardín Botánico-Histórico La Concepción acoge el espectáculo de luces Alice Christmas del el 28 de noviembre al 6 de enero.
El horario es de 18.30 a 22.30 h y la venta de entradas se puede hacer online: surentradas.com; www.lucesdelaconcepcion.es
Belen Municipal
Se puede visitar en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, desde el 6 de diciembre al 6 de enero. El horario de visitas es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La inauguración será el viernes 5 de diciembre a las 18.00 horas.
