Conciertos, zambombas y eventos en Málaga: así será la Navidad de 2025 en la ciudad

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado el programa oficial para la Navidad 2025, que incluye más de un centenar de actividades gratuitas para todas las edades: conciertos, zambombas, espectáculos de luz y sonido, cuentacuentos, fiestas infantiles y los grandes eventos navideños, que se celebrarán en el Centro Histórico, pero también en los distritos.

La concejala Teresa Porras, acompañada de artistas y colectivos participantes, ha detallado una programación que se desarrollará hasta el 6 de enero y que busca apoyarse en artistas malagueños para las distintas actividades.

Conciertos, zambombas y actividades culturales en Málaga

La Navidad llega a la Alameda

Del 7 al 8 de diciembre a las 19.30 horas,

Sábado, 6 de diciembre

RAUL PALOMO. “LA NAVIDAD QUE SIENTO”.

Domingo, 7 de diciembre

ÁNGELES DE TRAPO. “MRS. SCROOGE”

Lunes, 8 de diciembre

MACARENA ALBARRACÍN “QUE SIEMPRE SEA NAVIDAD”

Zambombas en el Centro Histórico

Plaza de Félix Sáenz (19.00 horas)

12 de diciembre: Zambomba La Boterita

13 de diciembre: Hermanas Alarcón

Plaza de la Merced (19.00 horas)

17 de diciembre: Blanca Trillo

Soho (19.00 horas)

18 de diciembre: Virginia Gámez

19 de diciembre: Encarni Navarro

Pastorales en el Centro Histórico, de 18.00 a 20.00 horas

Calle San Juan, Plaza Félix Sáenz, Calle Nueva y Plaza de las Flores.

Pastoral Isabel López Mayorga: días 10 y 11 de diciembre.

Pastoral Los Prados: días 17 y 18 de diciembre.

Plaza de Uncibay, Calle Granada, Plaza del Carbón, Molina Lario y Plaza del Obispo

Pastoral Amigos del Beta: días 19 y 20 de diciembre

XXX Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música

Lugar: Iglesia de los Mártires

Iglesia de los Mártires Actúa : Lourdes Benítez (soprano)

: Lourdes Benítez (soprano) Dirección : Francisco Miguel Haro Sánchez.

: Francisco Miguel Haro Sánchez. Fecha: 14 de diciembre · 19:00

Ciclo “Música en Navidad”, en la Plaza de la Constitución (20–29 diciembre)

Sábado 20 de diciembre

19:00 h. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA

20:30 h. MIGUEL ASTORGA “MÁLAGA EN NAVIDAD”

Domingo 21 de diciembre

19:00 h. ZAMBOMBA LOS DE SIEMPRE

20:30 h. CELIA LÓPEZ “CANDELA VIVA”

Lunes 22 de diciembre

19:00 h. ZAMBOMBA ANTONIO DE VERÓNICA

20:30 h. PROYECTO ORQUESTAL PROMÚSICA

Martes 23 de diciembre

19:00 h. PANDA JOTRÓN Y LOMILLAS

20:30 h. ZAMBOMBA ROCÍO ALBA

Jueves 25 de diciembre

19:00 h. MÁLAGA BRASS BAND

20:30 h. ZAMBOMBA HERMANOS ORTIGOSA

Viernes 26 de diciembre

19:00 h. ENAGUAS POR NAVIDAD

20:30 h. ZAMBOMBA ANTONIO SOTO

Sábado 27 de diciembre

19:00 h. ESCUELA DE JAZZ

20:30 h. ZAMBOMBA ISABEL GUERRERO

Domingo 28 de diciembre

19:00 h. MARÍA CORTÉS “SEMBLANZA NAVIDEÑA”

20:30 h. ZAMBOMBA FAMILIA BALLESTEROS

Lunes 29 de diciembre

19:00 h. GOSPEL IT

20:30 h. ÁNGELES DE TRAPO “HISTORIA DE NAVIDAD”

Cartel anunciador de las actividades de Navidad y Reyes del Ayuntamiento de Málaga. / Gregorio Marrero

Cuentacuentos, títeres y fiestas familiares

Cuentacuentos teatralizados de Andersen

Fechas: 19 y 20 de diciembre

19 y 20 de diciembre Horas: 19:00 y 19:30

19:00 y 19:30 Punto de encuentro : Acera de la Marina (Estatua H.C. Andersen)

: Acera de la Marina (Estatua H.C. Andersen) Grupos: 25 personas

25 personas Inscripción: info@eventosconhistoria.com

info@eventosconhistoria.com · Tel.: 667 428 233 · WhatsApp: 674 022 580

Gran Fiesta Infantil de Navidad

Lugar: Plaza Enrique García Herrera

Plaza Enrique García Herrera Fecha: 22 de diciembre

22 de diciembre Horario : De 19.00 a 20.00 h.

: De 19.00 a 20.00 h. Actividad: Teatro de títeres Peneque (Cía. Miguel Pino)

Fiesta Mayor de Verdiales y grandes citas navideñas

Encuentro de Verdiales en Navidad

Lugar: Parque Artesanal (Puerto de la Torre)

Parque Artesanal (Puerto de la Torre) Fecha: 14 de diciembre

14 de diciembre Hora: 12.00 horas

LXIV Fiesta Mayor de Verdiales

Lugar: Auditorio Parque Andrés Jiménez Díaz (Puerto de la Torre)

Auditorio Parque Andrés Jiménez Díaz (Puerto de la Torre) Fecha: 28 de diciembre

28 de diciembre Hora:12.00 horas

Campanadas y celebración de Año Nuevo

Lugar: Plaza de la Constitución

Plaza de la Constitución Fecha: 31 de diciembre

31 de diciembre Actividades:

Campanadas de la Suerte

Música en vivo con Orquesta Señor Mirinda

Reparto de uvas y cotillón desde 21:30

Navidad en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción acoge el espectáculo de luces Alice Christmas del el 28 de noviembre al 6 de enero.

El horario es de 18.30 a 22.30 h y la venta de entradas se puede hacer online: surentradas.com; www.lucesdelaconcepcion.es

Belen Municipal

Se puede visitar en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, desde el 6 de diciembre al 6 de enero. El horario de visitas es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La inauguración será el viernes 5 de diciembre a las 18.00 horas.