Conciertos, zambombas y eventos en Málaga: así será la Navidad de 2025 en la ciudad

El programa de Navidad 2025 del Ayuntamiento de Málaga incluirá la actuación de artistas malagueños en conciertos y zambombas, así como la tradicional Fiesta Mayor de Verdiales.

Presentación de las actividades de Navidad en Málaga .

Presentación de las actividades de Navidad en Málaga . / L. O.

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado el programa oficial para la Navidad 2025, que incluye más de un centenar de actividades gratuitas para todas las edades: conciertos, zambombas, espectáculos de luz y sonido, cuentacuentos, fiestas infantiles y los grandes eventos navideños, que se celebrarán en el Centro Histórico, pero también en los distritos.

La concejala Teresa Porras, acompañada de artistas y colectivos participantes, ha detallado una programación que se desarrollará hasta el 6 de enero y que busca apoyarse en artistas malagueños para las distintas actividades.

Conciertos, zambombas y actividades culturales en Málaga

La Navidad llega a la Alameda

Del 7 al 8 de diciembre a las 19.30 horas,

Sábado, 6 de diciembre

RAUL PALOMO. “LA NAVIDAD QUE SIENTO”. 

Domingo, 7 de diciembre

ÁNGELES DE TRAPO. “MRS. SCROOGE”

Lunes, 8 de diciembre

MACARENA ALBARRACÍN “QUE SIEMPRE SEA NAVIDAD”

Zambombas en el Centro Histórico

Plaza de Félix Sáenz (19.00 horas)

  • 12 de diciembre: Zambomba La Boterita
  • 13 de diciembre: Hermanas Alarcón

Plaza de la Merced (19.00 horas)

  • 17 de diciembre: Blanca Trillo

Soho (19.00 horas)

  • 18 de diciembre: Virginia Gámez
  • 19 de diciembre: Encarni Navarro

Pastorales en el Centro Histórico, de 18.00 a 20.00 horas

Calle San Juan, Plaza Félix Sáenz, Calle Nueva y Plaza de las Flores.

  • Pastoral Isabel López Mayorga: días 10 y 11 de diciembre.
  • Pastoral Los Prados: días 17 y 18 de diciembre.

Plaza de Uncibay, Calle Granada, Plaza del Carbón, Molina Lario y Plaza del Obispo

  • Pastoral Amigos del Beta: días 19 y 20 de diciembre

XXX Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música

  • Lugar: Iglesia de los Mártires
  • Actúa: Lourdes Benítez (soprano)
  • Dirección: Francisco Miguel Haro Sánchez.
  • Fecha: 14 de diciembre · 19:00

Ciclo “Música en Navidad”, en la Plaza de la Constitución (20–29 diciembre)

Sábado 20 de diciembre

  • 19:00 h. BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA
  • 20:30 h. MIGUEL ASTORGA “MÁLAGA EN NAVIDAD”

Domingo 21 de diciembre

  • 19:00 h. ZAMBOMBA LOS DE SIEMPRE
  • 20:30 h. CELIA LÓPEZ “CANDELA VIVA”

Lunes 22 de diciembre

  • 19:00 h. ZAMBOMBA ANTONIO DE VERÓNICA
  • 20:30 h. PROYECTO ORQUESTAL PROMÚSICA

Martes 23 de diciembre

  • 19:00 h. PANDA JOTRÓN Y LOMILLAS
  • 20:30 h. ZAMBOMBA ROCÍO ALBA

Jueves 25 de diciembre

  • 19:00 h. MÁLAGA BRASS BAND
  • 20:30 h. ZAMBOMBA HERMANOS ORTIGOSA

Viernes 26 de diciembre

  • 19:00 h. ENAGUAS POR NAVIDAD
  • 20:30 h. ZAMBOMBA ANTONIO SOTO

Sábado 27 de diciembre

  • 19:00 h. ESCUELA DE JAZZ
  • 20:30 h. ZAMBOMBA ISABEL GUERRERO

Domingo 28 de diciembre

  • 19:00 h. MARÍA CORTÉS “SEMBLANZA NAVIDEÑA”
  • 20:30 h. ZAMBOMBA FAMILIA BALLESTEROS

Lunes 29 de diciembre

  • 19:00 h. GOSPEL IT
  • 20:30 h. ÁNGELES DE TRAPO “HISTORIA DE NAVIDAD”
Cartel anunciador de las actividades de Navidad y Reyes del Ayuntamiento de Málaga.

Cartel anunciador de las actividades de Navidad y Reyes del Ayuntamiento de Málaga. / Gregorio Marrero

Cuentacuentos, títeres y fiestas familiares

Cuentacuentos teatralizados de Andersen

  • Fechas: 19 y 20 de diciembre
  • Horas: 19:00 y 19:30
  • Punto de encuentro: Acera de la Marina (Estatua H.C. Andersen)
  • Grupos: 25 personas
  • Inscripción: info@eventosconhistoria.com
  • · Tel.: 667 428 233 · WhatsApp: 674 022 580

Gran Fiesta Infantil de Navidad

  • Lugar: Plaza Enrique García Herrera
  • Fecha: 22 de diciembre
  • Horario: De 19.00 a 20.00 h.
  • Actividad: Teatro de títeres Peneque (Cía. Miguel Pino)

Fiesta Mayor de Verdiales y grandes citas navideñas

Encuentro de Verdiales en Navidad

  • Lugar: Parque Artesanal (Puerto de la Torre)
  • Fecha: 14 de diciembre
  • Hora: 12.00 horas

LXIV Fiesta Mayor de Verdiales

  • Lugar: Auditorio Parque Andrés Jiménez Díaz (Puerto de la Torre)
  • Fecha: 28 de diciembre
  • Hora:12.00 horas

Campanadas y celebración de Año Nuevo

  • Lugar: Plaza de la Constitución
  • Fecha: 31 de diciembre
  • Actividades:
  • Campanadas de la Suerte
  • Música en vivo con Orquesta Señor Mirinda
  • Reparto de uvas y cotillón desde 21:30

Navidad en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción acoge el espectáculo de luces Alice Christmas del el 28 de noviembre al 6 de enero.

El horario es de 18.30 a 22.30 h y la venta de entradas se puede hacer online: surentradas.com; www.lucesdelaconcepcion.es

Belen Municipal

Se puede visitar en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, desde el 6 de diciembre al 6 de enero. El horario de visitas es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La inauguración será el viernes 5 de diciembre a las 18.00 horas.

