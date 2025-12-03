AJE Málaga celebra su 30 aniversario con homenaje a sus socios históricos y destacando el "coraje" emprendedor

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga ha celebrado este miércoles su 30 aniversario en un acto en el que se ha rendido homenaje al empresariado que inició sus negocios en los primeros años de funcionamiento de este colectivo y que, tras consolidar sus compañías, han seguido aportando su experiencia a los nuevos emprendedores malagueños. El evento conmemorativo se ha celebrado en la Caja Blanca, con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.

El encuentro, con más de 200 asistentes, ha recorrido la rica historia emprendedora y empresarial de Málaga donde la AJE, que arrancó a mitad de los años 90 con una decena de empresas, es un colectivo multisectorial integrado por más de 600 empresas asociadas.

Diplomas e insignia de honor

El actual presidente de AJE Málaga, José González Villodres, ha entregado un diploma y una insignia de honor a los socios Carlos Mérida, de Microcad; Alejandro Román, de Asuem Consultores; Manuel Jiménez, de Jiménez y Alés Asesores (actual presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga); Álvaro Abad, de Cocom; Virginia Molero, de Jovitel (en cuya sustitución ha acudido su director de operaciones, Luis Muñoz); Pepe Moreno, de Marmosa, y Salvador Ávila, de Ávila Limsama.

Los socios históricos homenajeados por AJE Málaga en su gala del 30 aniversario. / L. O.

González Villodres ha querido honrar palabras de agradecimiento y recuerdo la figura de los ex presidentes José María Rivas, Fernando de León, Ricardo Cazorla, Daniel Rodríguez, Javier Noriega, Enrique de Hoyos y Ricardo Nandwani. Han podido estar presentes para recibir su insignia y reconocimiento personal Marcial de León (hermano del fallecido Fernando de León), Javier Noriega (actual presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía) y Ricardo Nandwani (actual presidente de la patronal de empresas digitales Málaga Digital).

También se ha homenajeado a las exgerentes Rocío García, actual presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Málaga (Amupema) y Mar Recuna, actual gerente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, junto a la vigente secretaria general y gerente de AJE Málaga, Princesa Sánchez.

Entre las autoridades institucionales y representantes empresariales, se encontraban la concejala de Juventud, Mercedes Martín; la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez ; la diputada de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Málaga, Esperanza González; el presidente de AJE Andalucía, Félix Romero; el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Antonio Ramírez, y su coordinadora provincial, Alba Ortiz; la secretaria general de provincial de la Delegación de Desarrollo Educativo, FP y Universidad, María Jesús Vera, y el director de la red municipal de incubadoras Promálaga, Francis Salas, así como presidentes y representantes de los diferentes colectivos y asociaciones empresariales de la provincia.

La AJE, una historia de "coraje" empresarial

"Hoy celebramos treinta años de historia, de coraje, de personas que se atrevieron a mirar al futuro y decidieron escribirlo con sus propias manos. AJE no es sólo una asociación, es una llamada, una red, un hogar y, sobre todo, una sucesión de líderes que, durante tres décadas se han dejado la piel para que hoy nosotros estemos aquí", ha afirmado González Villodres.

El responsable de AJE Málaga ha añadido que la historia del colectivo la escriben "quienes trabajan cada día, con dedicación absoluta" y ha afirmado que la asociación "no sería nada sin sus socios". "Ellos son el corazón de esta familia. Un socio AJE es alguien que lucha, arriesga, crea empleo, pierde noches de sueño, se levanta cuando cae, apuesta por Málaga, decide que el futuro no se espera, se construye", ha destacado.

El pasado ha dado paso al presente y al futuro, con un ‘elevator pitch’ en el que han tenido la oportunidad de presentarse las empresas Datarush, Lasermy y Novaluz, dando a conocer su experiencia con AJE Málaga.

Un ‘showcooking’ ha puesto cierre con buen sabor de boca al evento. La Bocaná y Yuzu Pastry, como ejemplo de emprendimiento malagueño, han creado platos únicos para el 30 aniversario de AJE. Yuzu, especializada en pastelería japonesa, ha creado un mochi en exclusiva y de forma limitada que han podido degustar los invitados como cierre a una degustación de recetas innovadoras de gildas, hamburguesas y gazpacho.