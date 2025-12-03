El Ayuntamiento de Málaga autoriza a las personas en silla de ruedas circular por los carriles bici

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un paso importante hacia la inclusión y la accesibilidad en la ciudad. A través de una instrucción emitida por el Área de Movilidad, las personas con movilidad reducida que utilicen sillas de ruedas, ya sean manuales o eléctricas, podrán circular por los carriles bici de la ciudad.

Esta medida responde a una solicitud presentada por la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, una iniciativa que aglutina a 83 entidades, entre las que se encuentra el propio Ayuntamiento. Con esta decisión, Málaga se une a otras ciudades españolas, como Vitoria y Murcia, que ya permiten esta modalidad de movilidad en sus infraestructuras urbanas.

Convivencia entre usuarios

El punto clave de la nueva normativa se encuentra en el artículo 39.3 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Málaga, que regula el uso de los carriles bici y la convivencia de diferentes tipos de usuarios en estos espacios. Según la instrucción, se establece un criterio interpretativo más amplio de lo que se entiende por "peatones usuarios de monopatines, patines y patinetes sin motor".

A partir de ahora, esta expresión también incluye a "los usuarios en sillas de ruedas diseñadas específicamente para la movilidad personal, con o sin asistencia eléctrica", siempre que estas sillas puedan mantener una velocidad superior a la del paso humano.

La decisión ha sido acogida con satisfacción tanto por las entidades defensoras de los derechos de las personas con discapacidad / GUSTAVO SANTOS

Este nuevo enfoque de la normativa busca garantizar que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse de forma segura y autónoma por los carriles bici y otros espacios habilitados para la circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Además, el Ayuntamiento ha subrayado que, al igual que los demás usuarios, las personas en silla de ruedas deberán respetar las normas de convivencia en los carriles bici. Entre estas reglas se incluyen la prioridad de paso de peatones y ciclistas, así como las normas generales de seguridad vial y prudencia, con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo para los demás usuarios de la vía.

Calidad de vida

La decisión ha sido acogida con satisfacción tanto por las entidades defensoras de los derechos de las personas con discapacidad como por los propios usuarios, quienes ven en esta medida una mejora significativa en su calidad de vida y autonomía.

De esta manera, Málaga avanza hacia una ciudad más accesible, donde todas las personas, independientemente de su movilidad, puedan disfrutar de un entorno urbano seguro y adaptado a sus necesidades. La normativa busca garantizar la igualdad de oportunidades y la integración, aspectos clave para el bienestar de la población.