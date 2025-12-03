El 'blackface' se lleva por delante al periodista en la Cabalgata de Reyes de Málaga de 2026

El Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer el nombre de las personas que encarnarán a los tres Reyes Magos durante la Cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad la tarde del día 5 de enero de 2026. El año pasado, la Junta de Portavoces estableció un nuevo sistema de designación para acabar con el denominado 'blackface' por lo que desde entonces el rey Baltasar siempre será encarnado "por una persona negra" a propuesta del alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas. De forma tradicional, de Rey Melchor salía un representante de los medios de comunicación, mientras que de Baltasar hacía un concejal de la Corporación municipal. Pero en esta ocasión se han invertido los papeles y el periodista se queda fuera de las carrozas, aunque esta representación irá turnándose a razón de dos por edición.

Los tres designados para la Cabalgata de Sus Majestades de Oriente en 2026 son el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, que encarnará al rey Melchor; el hermano mayor de la del Monte Calvario y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Arturo Fernández, que encarnará al rey Gaspar; y el jugador del Unicaja Baloncesto Kendrick Perry, que encarnará al Rey Baltasar.

Cabalgata de Málaga. / Gregorio Marrero

De este modo, se sigue la nueva normativa aprobada hace un año, cuando el primer Baltasar de raza negra fue Mansour Konte, joven que protagonizó el rescate de una mujer atrapada por el agua durante la DANA de noviembre de 2024. En lo que se refiere a Melchor y Gaspar, el primero de ellos seguirá siendo encarnado por un representante de los medios de comunicación y de la Corporación (irán alternándose cada año) y el segundo de ellos continuará siendo un representante de la Agrupación de Cofradías designado por ésta.

Los Reyes saldrán en Cabalgata desde el Ayuntamiento el 5 de enero, tras ser recibidos en la Casa Consistorial por los miembros del Ayuntamiento. Inmediatamente después, saludarán desde el balcón de la Casa Consistorial antes de subir a sus carrozas para iniciar el cortejo.

Los trajes de los Reyes Magos serán obra una vez más del diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado.