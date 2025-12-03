Navidad 2025
Reyes Magos en Málaga 2025: buzones, emisario real y cabalgata
Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a ocupar puntos emblemáticos del centro de Málaga, mientras que el Heraldo Real iniciará el 2 de enero un recorrido para recoger las cartas de los más pequeños
La Cabalgata de los Reyes Magos es el culmen de la celebración de la Navidad en Málaga y que este año tendrá al portavoz del PSOE, Daniel Pérez; el hermano mayor del Calvario, Arturo Fernández; y al jugador del Unicaja, Kendrik Perry, como sus representantes en la ciudad.
Pero la Cabalgata no será el único guiño a los Reyes Magos en esta Navidad en Málaga.
Dónde ver a los Reyes Magos gigantes
Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar vuelven a ocupar puntos emblemáticos del Centro:
- Melchor: calle Alcazabilla
- Gaspar: plaza Félix Sáenz
- Baltasar: calle Compañía
Cada figura está instalada sobre una estructura artística elaborada por los Servicios Operativos.
Buzones Reales por distritos: dónde están
Estos son los puntos donde se podrán depositar cartas en todos los distritos:
- Centro: Plaza Enrique García Herrera
- Este: C/ Juan Sebastián Elcano 133
- Ciudad Jardín: C/ Obispo Bartolomé Espejo
- Bailén-Miraflores: Av. Señora de los Clarines
- Palma-Palmilla: Centro Social de Mayores
- Cruz del Humilladero: Parque de San Rafael
- Carretera de Cádiz: Glorieta Antonio Molina
- Churriana: Esquina calle Torremolinos
- Campanillas: Parque de C/ Tiziano
- Puerto de la Torre: Parque Virgen de las Cañas
- Teatinos: Parque Navideño (Decano Agustín Moreno)
Emisario y Cartero Real
- Lugar: Plaza de la Constitución
- Fechas: 2, 3 y 4 de enero
- Horario: 19:00–20:00
- Compañía: DDQ Kias Eventos
Heraldo Real
El Heraldo Real, acompañado de su cortejo, recogerá las cartas de los niños en el antiguo Hospital de San Julián, en la actual sede de la Agrupación de Cofradías.
El evento comenzará el 2 de enero, tras partir desde la Alcazaba a las 17.30 h. El itinerario será: Alcazabilla, Cister, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Ángel. Luis de Velázquez, Santa Lucía, Comedias, Nosquera.
Cabalgata de Reyes
El lunes 5 de enero por la tarse será la Cabalgata de los Reyes Magos en Málaga. La llegada al Ayuntamiento de Málaga será a pie, partiendo desde la Alcazaba de Málaga. Llegarán al edificio del Ayuntamiento sobre las 17.30 horas, donde serán recibidos por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. La alcaldesa infantil de Málaga, Yasmina Ballesta, será la encargada de leer una carta en representación de los niños de Málaga.
La salida de la Cabalgata será a las 18.00 horas y terminará en la Catedral de Málaga, a donde los Reyes Magos llegarán andando para hacer una ofrenda al belén en la escalinata de la Catedral. Allí también se hará un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.
Itinerario de la Cabalgata
El recorrido de la Cabalgata será este: Ayuntamiento de Málaga, Avda. de Cervantes, Plaza General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Calle Nazareno del Paso, Calle Hilera, Puente de la Esperanza, Calle Prim, Calle Atarazanas, Calle Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Cortina del Muelle.
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
- Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días