Reyes Magos en Málaga 2026: buzones, emisario real y cabalgata

La Cabalgata de los Reyes Magos es el culmen de la celebración de la Navidad en Málaga y que este año tendrá al portavoz del PSOE, Daniel Pérez; el hermano mayor del Calvario, Arturo Fernández; y al jugador del Unicaja, Kendrik Perry, como sus representantes en la ciudad.

Pero la Cabalgata no será el único guiño a los Reyes Magos en esta Navidad en Málaga.

Dónde ver a los Reyes Magos gigantes

Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar vuelven a ocupar puntos emblemáticos del Centro:

Melchor: calle Alcazabilla

calle Alcazabilla Gaspar: plaza Félix Sáenz

plaza Félix Sáenz Baltasar: calle Compañía

Cada figura está instalada sobre una estructura artística elaborada por los Servicios Operativos.

Buzones Reales por distritos: dónde están

Estos son los puntos donde se podrán depositar cartas en todos los distritos:

Centro: Plaza Enrique García Herrera

Plaza Enrique García Herrera Este: C/ Juan Sebastián Elcano 133

C/ Juan Sebastián Elcano 133 Ciudad Jardín: C/ Obispo Bartolomé Espejo

C/ Obispo Bartolomé Espejo Bailén-Miraflores: Av. Señora de los Clarines

Av. Señora de los Clarines Palma-Palmilla: Centro Social de Mayores

Centro Social de Mayores Cruz del Humilladero: Parque de San Rafael

Parque de San Rafael Carretera de Cádiz: Glorieta Antonio Molina

Glorieta Antonio Molina Churriana: Esquina calle Torremolinos

Esquina calle Torremolinos Campanillas: Parque de C/ Tiziano

Parque de C/ Tiziano Puerto de la Torre: Parque Virgen de las Cañas

Parque Virgen de las Cañas Teatinos: Parque Navideño (Decano Agustín Moreno)

Emisario y Cartero Real

Lugar: Plaza de la Constitución

Plaza de la Constitución Fechas: 2, 3 y 4 de enero

2, 3 y 4 de enero Horario: 19:00–20:00

19:00–20:00 Compañía: DDQ Kias Eventos

Heraldo Real

El Heraldo Real, acompañado de su cortejo, recogerá las cartas de los niños en el antiguo Hospital de San Julián, en la actual sede de la Agrupación de Cofradías.

El evento comenzará el 2 de enero, tras partir desde la Alcazaba a las 17.30 h. El itinerario será: Alcazabilla, Cister, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Ángel. Luis de Velázquez, Santa Lucía, Comedias, Nosquera.

La Cabalgata de los Reyes Magos de Málaga de 2024, en imágenes / Gregorio Marrero

Cabalgata de Reyes

El lunes 5 de enero por la tarse será la Cabalgata de los Reyes Magos en Málaga. La llegada al Ayuntamiento de Málaga será a pie, partiendo desde la Alcazaba de Málaga. Llegarán al edificio del Ayuntamiento sobre las 17.30 horas, donde serán recibidos por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. La alcaldesa infantil de Málaga, Yasmina Ballesta, será la encargada de leer una carta en representación de los niños de Málaga.

La salida de la Cabalgata será a las 18.00 horas y terminará en la Catedral de Málaga, a donde los Reyes Magos llegarán andando para hacer una ofrenda al belén en la escalinata de la Catedral. Allí también se hará un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

Itinerario de la Cabalgata

El recorrido de la Cabalgata será este: Ayuntamiento de Málaga, Avda. de Cervantes, Plaza General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Calle Nazareno del Paso, Calle Hilera, Puente de la Esperanza, Calle Prim, Calle Atarazanas, Calle Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Cortina del Muelle.