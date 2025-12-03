El Caminito del Rey abre mañana la venta de entradas para visitar el paraje entre marzo y junio de 2026

A partir de mañana se podrán adquirir las entradas para visitar el Caminito del Rey entre el 24 de marzo y el 28 de junio de 2026, periodo que incluye también la Semana Santa. A las 9.30 comenzará la venta de las casi 125.000 entradas que están disponibles para personas individuales, grupos y agencias.

Precios y requisitos

La entrada general, que puede adquirirse un máximo de diez en la web, tiene un precio de diez euros, mientras que la que incluye visita guiada cuesta 18 euros.

Cabe recordar que los menores de 8 años no pueden acceder a este enclave y los visitantes menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto.

Las entradas pueden comprarse a través del sitio web.

Novedades

El próximo año el Caminito del Rey estrenará un puente colgante de 100 metros de longitud que se va a instalar, cuyas obras están en marcha y lo convertirá en el más largo de España.

Además, continúa avanzando en materia de seguridad, a través de la instalación de una emisora de la Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA) para afrontar emergencias.

La Diputación quiere incentivar las experiencias en torno al Caminito del Rey / L.O.

Alta demanda

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha recordado la gran demanda existente para visitar el Caminito en cualquier momento del año, por lo que se genera un gran interés cada vez que se abre una venta de entradas. De hecho, ha apuntado que en el anterior periodo que salió a la venta se adquirieron el 68% del total que se ofrecían en apenas 12 horas.

"El Caminito del Rey se ha convertido en un emblema del senderismo y del turismo activo de España en los diez años que ha cumplido ya desde su recuperación y su reapertura. En este tiempo, tres millones de personas han transitado por sus pasarelas", ha recalcado.

Origen de los visitantes

Se estima que más de la mitad de los visitantes al Caminito del Rey son extranjeros. Les siguen los visitantes españoles de fuera de la comunidad andaluza, que suponen uno de cada cuatro visitantes del Caminito del Rey.

Dentro de los visitantes de Andalucía, los malagueños representan un 14% del total de visitas, siendo un 6% visitantes del resto del territorio andaluz.