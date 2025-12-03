La campaña de Navidad generará 16.360 empleos en Málaga: estos son los sectores y puestos más demandados

La compañía de recursos humanos Randstad ha publicado sus previsiones de contratación para la campaña navideña, que abarca desde el Black Friday hasta las rebajas de enero. Los cálculos de Randstad son que la provincia de Málaga generará unas 16.360 firmas, un 6,3% más que el año pasado, teniendo en cuenta los sectores de comercio, hostelería y logística y transporte.

"En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas", comenta esta compañía.

Andalucía es la comunidad autónoma donde se espera un mayor volumen de contratación de España para la campaña de Navidad con 78.100 firmas, un 6% más que el año anterior (73.650).

"La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería. Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo", ha explicado este miércoles la directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad, Ana Hervás.

Las profesiones más demandadas para Navidad

Durante la campaña navideña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los "grandes motores" del empleo. Las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros. Asimismo, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente —tanto online como telefónica— que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

En paralelo, la hostelería también registrará un "notable crecimiento" en las contrataciones, impulsado por el buen momento del turismo y la restauración. Los establecimientos buscan camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de otros perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales. Entre las cualidades más valoradas destacan la capacidad para trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Por último, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa. Tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, "un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico".

Varias personas inician en Málaga las compras por el Black Friday, que da comienzo a la campaña de Navidad. / Álex Zea

Contratos por provincias de Andalucía

Por provincias andaluzas, Almería es la que tendrá un mejor comportamiento con un incremento del 10,1% y un total de 9.560 contratos. Por el contrario, el aumento de firmas más modesto (2,9%) se dará en Huelva, con 5.175 firmas.

Por volumen, Sevilla se mantiene al frente con un total de 18.200 nuevos contratos para estas fechas, un 6,2% más que el año pasado; seguida de Málaga, con 16.360 firmas, un 6,3% más, y Cádiz, con 11.165 contratos, un 3,6% más). También destacan los incrementos de la contratación que se darán en Córdoba (7,6%), Jaén (5,9%) y Granada (5,3%).

La campaña de Navidad generará más de 452.000 nuevos contratos en España

A nivel nacional, Randstad prevé que la Navidad generará en nuestro país 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que la campaña del año pasado, cuando se firmaron un total de 432.609 contratos de trabajo.

En lo que se refiere a sectores, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965. Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200). Y, finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.