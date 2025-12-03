Sorteo de Navidad
ChatGPT revela qué número podría ser el Gordo de Navidad 2025
Históricamente, las terminaciones más repetidas del Gordo de Navidad han sido el 5, el 4 y el 6
La probabilidad de que te toque el Gordo de Navidad es 1 entre 100.000, o lo que es lo mismo, 0,001%. Sin embargo, cada año, por tradición, el 22 de diciembre millones de españoles están pendientes de si el Sorteo de Lotería de Navidad les cambia la vida.
En menos de tres semanas, los niños de San Ildefonso cantarán los cinco números agraciados: el Gordo, el segundo, tercer, cuarto y quinto premio. Las administraciones de lotería ya son testigo de las largas colas para hacerse con un décimo.
El año pasado, 72480 fue el número agraciado con el Gordo de Navidad. Previo a él, en 2024 el 88.008, que dejó una lluvia de millones en Málaga. ¿Y este año, qué número será?
Por ahora, la elección del décimo se sostenía en base a supersticiones, fechas de eventos, cumpleaños o elucubraciones de videntes. Hasta que la Inteligencia Artificial llegó a nuestras vidas y le hacemos también la pregunta del millón, literalmente.
Aunque la vidente Benita (antes Maestro Joao) predijo que será el 53068, las simulaciones de la IA indican que podría ser otro. Según ChatGPT, el número agraciado es el 27.543, pero dejan claro que es una elección "al azar" y que no es posible saber qué número será El Gordo de la Lotería de Navidad
Esta combinación numérica no surge de la nada. Las razones que respaldan esta selección, se basa en las terminaciones más repetidas a lo largo de la historia de este sorteo.
¿Qué números han salido más veces como El Gordo?
- 15 640 (2 veces)
- 20 297 (2 veces)
- 53 452 (2 veces)
El resto de Gordos han sido únicos, lo que confirma que no existe “tendencia” real.
Décimos más repetidos por terminación
Históricamente, las terminaciones más repetidas del Gordo de Navidad han sido el 5, el 4 y el 6. De hecho, el 5 ha sido la terminación ganadora en 32 ocasiones, seguido del 4 (27 veces) y del 6 (26 veces).
En los últimos años, los números ganadores del Gordo han oscilado con frecuencia entre los 50.000 y los 80.000. Aunque el Gordo puede salir en cualquier combinación, es interesante observar que tanto números bajos como altos han sido premiados. Por ejemplo, el 00523 ganó en 1828, y el 86098 fue el Gordo en 2007.
¿Qué dicen los patrones históricos?
- Terminaciones menos frecuentes: La terminación 1 ha sido la menos agraciada, con solo 8 apariciones.
- Números llamativos: Aunque números como el 11.111 o aquellos terminados en 00 son populares, no tienen una mayor probabilidad de ganar.
- Repeticiones raras: Es muy poco común que el mismo número ganador de un año se repita, pero sí pueden coincidir las terminaciones.
- Números como 11.111 o terminaciones en 00 tienden a ser muy buscados, pero no tienen más probabilidad. Aun así, curiosamente, el 20.297 fue el Gordo en 2022, y el 72.897 en 2020, mostrando que cualquier combinación es válida.
