CSIF reclama una inclusión laboral efectiva, con igualdad de derechos y adaptación real de los puestos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, con motivo este 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha reclamado una inclusión laboral efectiva, con igualdad de derechos y adaptación real de los puestos. El sindicato ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y ha exigido a las Administraciones Públicas y a las empresas que asuman su responsabilidad en la creación de entornos laborales accesibles, seguros y equitativos, donde la diversidad sea una fortaleza y no un obstáculo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, por sus características personales o condiciones de salud, pueden ser más vulnerables ante determinados riesgos en el desempeño de su puesto. Por ello, es esencial realizar evaluaciones específicas y adaptar los entornos laborales, garantizando las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de sus funciones.

La verdadera inclusión va más allá del acceso al empleo: implica asegurar la participación real, la igualdad en la distribución de tareas y la promoción profesional, combatiendo los prejuicios y eliminando las barreras, tanto físicas como organizativas, que todavía persisten en muchos centros de trabajo.

Desigualdad en la carga laboral

Sin embargo, la realidad demuestra que aún queda mucho camino por recorrer. En demasiados casos, no se aplican criterios inclusivos al diseñar o adaptar los puestos, lo que genera desigualdad en la carga laboral, dificultades de accesibilidad y deficiencias en la gestión de la diversidad. Estas carencias no solo perjudican a las personas con discapacidad, sino que afectan al conjunto de la plantilla, generando desequilibrios y riesgos añadidos.

En el ámbito de la negociación colectiva, CSIF lucha por una normativa que mejore los derechos laborales del colectivo, como el proyecto de Real Decreto para el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad donde impulsamos un modelo común para toda la AGE para la solicitud de adaptaciones, formación específica para el personal dedicado a la adaptación de puestos, así como acotar los plazos en los que deben ser tramitadas las solicitudes, entre otros.

CSIF ha defendido la necesidad de implementar medidas concretas que garanticen una inclusión laboral real, como la adaptación efectiva de los puestos de trabajo, atendiendo a las necesidades de cada persona; el refuerzo de plantillas y distribución equitativa de las cargas de trabajo, la formación y sensibilización en materia de integración y diversidad para responsables y equipos, protocolos de apoyo, seguimiento y evaluación continua de las medidas adoptadas; la asistencia técnica y personal de apoyo especializado, cuando sea necesario; y planes de emergencia inclusivos, que garanticen la seguridad de todas las personas.

Guía práctica de apoyo a la inclusión

Para que la inclusión sea una realidad en todos los centros de trabajo y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, el sindicato ha elaborado una guía práctica dirigida a las personas trabajadoras con discapacidad con el objetivo de facilitar el conocimiento y ejercicio de sus derechos laborales, promover entornos inclusivos y exigir la aplicación efectiva de medidas de adaptación, accesibilidad y protección frente a la discriminación.

La central sindical recuerda que la normativa vigente garantiza el derecho a desempeñar la actividad profesional en condiciones de igualdad, seguridad y accesibilidad. En este sentido, CSIF aconseja revisar el Plan de Acogida del centro de trabajo para comprobar que se recogen medidas específicas de inclusión, así como asegurarse de estar incluido en los Planes de Emergencia, con protocolos adaptados y personal de apoyo en caso necesario.

Además, insiste en el derecho a solicitar adaptaciones del puesto de trabajo —como tecnología asistida, mobiliario ergonómico o flexibilización horaria— y subraya la importancia de realizar evaluaciones ergonómicas para ajustar las condiciones laborales a las necesidades físicas o sensoriales de cada persona.

Formación continua

La organización también pone el foco en el respeto a la privacidad y la protección frente a cualquier forma de discriminación por motivos de salud o discapacidad. Otro aspecto clave es el acceso a la formación continua y la promoción profesional en condiciones de equidad.

Como sindicato comprometido con la inclusión, CSIF exige la implantación de medidas reales y efectivas por parte de administraciones y empleadores, como adaptación de puestos, refuerzo de personal, formación en integración, asistencia técnica, protocolos de evaluación continua y planes de emergencia inclusivos.

Finalmente, recuerda que los delegados y delegadas sindicales están a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras para ofrecer orientación, apoyo y defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad.