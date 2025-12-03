Tres detenidos en Málaga por forzar y robar en más de 55 vehículos en aparcamientos turísticos

Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en una cadena de robos cometidos en el interior de vehículos de alquiler en puntos turísticos de Málaga y Cádiz. La Guardia Civil ha informado este miércoles de que la investigación comenzó en abril tras una avalancha de denuncias por hechos de este tipo en el entorno del Caminito del Rey, un enclave muy visitado entre los términos municipales de Álora y Ardales.

Los investigados podían actuar hasta sobre siete vehículos por jornada, según la Guardia Civil

Las primeras pesquisas de los investigadores del Puesto de Coín puso bajo el foco a tres ciudadanos originarios de Europa del Este que realizaban "estudios previos en las zonas de estacionamiento de puntos muy visitados de las provincias de Málaga y Cádiz". Los agentes comprobaron que tenían especial preferencia por víctimas que usaban dos modelos concretos de vehículos de alquiler. Una vez localizado un objetivo, y tras hacer vigilancias previas para evitar ser sorprendidos, forzaban las cerraduras de los coches con herramientas manipuladas o fabricadas sin causar daños aparentes en las mismas, lo que provocaba que los usuarios de los coches no se percataban del robo en el momento de acceder al vehículo.

Al menos 55 robos

Las pesquisas también han revelado que los investigados también usaban coches de alquiler que cambiaban con frecuencia, al igual que las viviendas que en las que residían. En el momento de los arrestos estaban asentados en Benahavís y Marbella, hallando los agentes en los registros domiciliarios herramientas utilizadas en los robos y algunos efectos sustraídos. La Guardia Civil atribuye al grupo al menos 55 robos con fuerza, estimando los investigadores que podían llevar a cabo hasta siete asaltos por día. La investigación continúa abierta para determinar si existen otras víctimas de estos delincuentes.