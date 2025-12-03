Urbanismo
El futuro del Dique de Levante, en manos de los malagueños: Con Málaga reclama una consulta vinculante
La portavoz adjunta del grupo municipal exige al Ayuntamiento que asuma la decisión de Puertos del Estado, que ha devuelto el proyecto de David Chipperfield y sustituya el rascacielos privado "por una actuación de uso público y social que no atente contra el paisaje"
El grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento quiere aprovechar el duro revés que ha supuesto la devolución del proyecto de la Torre del Puerto por parte de Puertos del Estado para que sean los malagueños quienes se pronuncien sobre qué modelo de Dique de Levante quieren para el futuro, por lo que reclama que se celebre "de inmediato" una consulta ciudadana cuyo resultado sea vinculante y que permita dar voz a los vecinos de la ciudad. La portavoz adjunta del grupo, Toni Morillas ha exigido al Consistorio que asuma la decisión de Puertos del Estado y apueste por sustituir el proyecto privado del rascacielos por una "actuación de uso público y social", que incluya la apertura del morro, de los miradores ya construidos —actualmente cerrados— y la creación de un gran espacio público de esparcimiento libre de explotación privada.
"Tramitación defectuosa"
Según Morillas, el proyecto del hotel “no responde al interés general”, además de presentar “una tramitación defectuosa, con cambios sustanciales sobre el diseño inicial y sin concurso público”. Por ello, Con Málaga reclama al Ayuntamiento un informe de legalidad que evalúe el procedimiento seguido por la Autoridad Portuaria.
Morillas ha sido tajante: “Málaga no necesita un rascacielos. Málaga no quiere un atentado paisajístico, patrimonial y ambiental en el Dique de Levante”. El grupo municipal defenderá, asegura, la protección del espacio portuario como entorno público, participativo y sostenible.
Los acuerdos de la moción: rechazo, transparencia y participación ciudadana
La moción que Con Málaga elevará al Pleno del Ayuntamiento propone:
- Rechazar de forma definitiva el rascacielos del Puerto por su grave impacto paisajístico y patrimonial.
- Señalar las irregularidades detectadas: ausencia de concurso público y falta de justificación del interés general.
- Impulsar una consulta ciudadana vinculante sobre el futuro del Dique de Levante.
- Sustituir la iniciativa privada por una actuación pública y ciudadana, que asegure el uso libre y colectivo del litoral y abra los miradores cerrados.
- Garantizar la transparencia total del expediente, con acceso público a la documentación.
- Elaborar estudios de impacto ambiental, paisajístico y patrimonial, con participación social.
- Remitir estos acuerdos a la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado, Junta de Andalucía y Gobierno de España.
Con Málaga sostiene que el objetivo es preservar el frente portuario de Málaga como un espacio de memoria colectiva, disfrute social y protección del litoral, frente a proyectos que consideran especulativos y ajenos al interés general.
