Crisis ganadera
Los ganaderos llaman a la calma ante la peste porcina: "En Málaga no hay casos"
Ya son nueve los casos en Cataluña, de esta enfermedad grave para el cerdo, pero sin riesgo para la salud humana
El sector ganadero malagueño lanza un mensaje de tranquilidad ante la detección de los primeros casos de Peste Porcina Africana (PPA) en España desde 1994, todos ellos localizados en Cataluña. Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura ha confirmado nueve casos en jabalíes silvestres en esta comunidad autónoma tras los dos primeros hallados el 28 de noviembre.
La Peste Porcina Africana es una enfermedad animal altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes. Provoca fiebre, tos y hemorragias, pudiendo llegar a matar al 100% de los animales afectados.
Sin embargo, no se transmite a los humanos, por lo que el consumo de carne de cerdo y derivados es totalmente seguro. La principal preocupación se centra en el impacto económico: la industria porcina española mueve 8.800 millones de euros anuales.
En Málaga, calma
Tanto ASAJA Málaga como UPA insisten en que no existe ningún caso en Andalucía y que la situación está “bajo control”. Aseguran que, por el momento, las exportaciones continúan con normalidad y que las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia activa.
ASAJA ha hecho un llamamiento “a la calma de la población” y recuerda que la PPA no afecta a los seres humanos, por lo que “no existe riesgo para la población”.
ASAJA pide además la puesta en marcha de un Plan Nacional de Control o Contingencia frente a la fauna silvestre. "Es vital reforzar el control de la fauna silvestre susceptible de actuar como transmisor, intensificar la vigilancia en explotaciones y en el transporte de animales y disponer de recursos suficientes para actuar con rapidez”, señalan.
Por su parte, Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) advierte de que ahora comienza la temporada de montanera, cuando los cerdos se alimentan de bellota, y pide a los ganaderos extremar las precauciones durante las salidas al campo. Aun así, aclara que no existe ninguna orden que prohíba llevar a los animales al monte.
El peso del sector porcino en Málaga
El porcino es un pilar económico para el sector agroganadero provincial:
- Porcino blanco: 379.299 animales, 36,1 millones de kilos producidos, 55,61 millones de euros de facturación.
- Porcino ibérico: 2.190 animales, 28.470 kilos, 1,92 millones de euros.
La gripe aviar sigue activa
Moscoso también se refirió a la situación de la gripe aviar, la otra crisis santiraria que afecta al sector.
Aunque ahora “parece más estabilizada”, el portavoz advirtió de que las granjas deben seguir cumpliendo las recomendaciones de evitar el contacto de aves con fauna silvestre, mantener bebederos cubiertos, reforzar la bioseguridad en accesos y equipamientos.
